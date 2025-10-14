Ученые заявили, что повышение уровня моря уничтожит 10 лучших европейских пляжей
Уровень моря поднимается всё быстрее, предупреждает Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) в одном из последних отчётов. В период с 2006 по 2018 годы уровень моря повышался на 3,7 миллиметра в год, что в два раза быстрее, чем в XX веке. Если уровень выбросов останется высоким, то к 2100 году уровень моря может повыситься минимум на 0,63 метра, максимум на 1,02 метра.
В моделировании EEA также рассматривался наихудший сценарий: быстрое разрушение полярного ледяного щита, что приведёт к повышению уровня моря до пяти метров к 2150 году.
Согласно исследованию голландской климатической компании Reinders Corporation, наибольшая опасность нависла над пляжем Свети-Стефан, расположенным на Адриатическом побережье Черногории. Это крошечный остров-курорт соединён с материком узким перешейком. К концу века береговая линия может сократиться на 213,58 метра.
Далее следует итальянский пляж Порто-Джунго на Сардинии. Одна из самых нетронутых песчаных полос Средиземноморья может потерять до 107 метров. Порто-Джунго известен как "тропический пляж в центре Средиземноморья", с "мелким и песчаным дном, идеально подходящим для семей с детьми".
Португальский пляж Прайя-де-Бенагил занимает третье место по степени риска. Этот район, известный культовыми пещерами, уже страдает от чрезмерного туризма. Теперь он может пострадать от береговой эрозии почти на 70 метров.
Побережье Северной Европы также подвергается значительным рискам. Очаровательный остров Вэрёй, где находится одно из самых отдаленных норвежских поселений, может пострадать от сокращения береговой линии на 58 метров. Остров считается раем для любителей пеших прогулок: здесь проложены маршруты к заброшенным деревням и убежищам древних людей, которые датируются 6 000 лет назад.
Люди, которые в последние годы проезжали мимо Французской Ривьеры, могли заметить, что здесь появились указатели, предупреждающие туристов об опасности цунами. Хотя этот район еще не пострадал от таких экстремальных погодных явлений, риск повышения уровня моря уже существует.
Исследование Reinders Corporation прогнозирует, что к 2100 году уровень берега на Пляж де Мариньер - одном из самых популярных бесплатных пляжей Ниццы - отступит почти на 35 метров.
Корнуолл - один из регионов Великобритании, наиболее подверженных воздействию повышения уровня моря. Бухта Кайнанс известна своими змеевидными скалами и белыми песками, она занимает девятое место в исследовании Рейндерса. Ей грозит потенциальная эрозия в 30 метров.
Замыкает десятку лидеров французская бухта Anse de l'Argent Faux ("Фальшивая серебряная бухта"), которая рискует потерять 28,38 метра. Легенда гласит что это место было названо в честь фальшивомонетчиков, промышлявших здесь в XVIII веке.
Сегодня это место также известно как Baie des Milliardaires ("Залив миллиардеров") из-за потока яхт и наличия элитных вилл. Однако сюда можно добраться и пешком по узкой пешеходной тропе.
Неизбежно ли повышение уровня моря?
По мнению Джорджио Будильона, профессора океанографии и физики атмосферы, проректора Неаполитанского университета Парфенопе, короткий ответ - "да".
"Предупреждения о том, что пляжи могут исчезнуть, - это не нагнетание страха, а отрезвляющий взгляд на то, что может вскоре стать реальностью, если не предпринять решительные действия", - говорит он
"Мы должны быть реалистами. Мы не можем полностью остановить повышение уровня моря, поскольку оно частично вызвано "инерцией" климата, таянием полярных ледяных шапок и тепловым расширением самого океана".