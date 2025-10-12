В муниципальных домах Даугавпилса меняют лифты - платят все, даже живущие на первых этажах
К концу 2025 года в Даугавпилсе планируется заменить 97% лифтов в домах, находящихся в управлении муниципального предприятия. Расходы, связанные с эксплуатацией, должны покрывать все собственники квартир.
К концу года лифты будут заменены почти во всех домах, находящихся в управлении муниципального предприятия SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, сообщили в самоуправлении агентству LETA. Лифт в многоквартирном доме считается опасным оборудованием. В управлении предприятия сейчас находится 67 многоквартирных домов с лифтами.
Первый лифт, соответствующий стандартам безопасности Европейского союза и получивший сертификат CE, был установлен в 2006 году на улице Ятниеку, 68. С тех пор процесс замены лифтов продолжается, и к концу 2025 года будет заменено 65 лифтов, что составляет 97% от общего количества оборудования.
В этом году уже заменены лифты по адресам: улица Кр.Валдемара, 5; улица Смилшу, 99, и улица Таутас, 49. В ближайшее время будет введён в эксплуатацию лифт на улице Виенибaс, 32a, и на улице Смилшу, 98, после чего работы начнутся в жилом доме по адресу улица Бутлерова, 6.
Предприятие Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums отмечает, что замена одного лифта стоит от 43 000 до 50 000 евро. Вопрос о порядке оплаты решается на общем собрании или путём опроса владельцев квартир. Обычно выбирают вариант, при котором часть расходов покрывается из накопительного фонда, а оставшаяся сумма берется в кредит. Компания, управляющая жилыми домами, напоминает, что лифт является общей собственностью всех владельцев квартир. Это означает, что расходы, связанные с его эксплуатацией, должны покрывать все собственники, включая тех, кто живёт на первом и втором этажах.
В жилых домах по адресам Смилшу, 96, и Ятниеку, 68, замена лифтов пока только планируется — в настоящее время готовится закупка строительных работ. Предполагается, что к концу 2025 года будет определен подрядчик для выполнения работ. После замены этих лифтов во всех домах, находящихся в управлении предприятия, будут заменены все старые лифты, что обеспечит соответствие современным требованиям безопасности и удобству жителей.