В муниципальных домах Даугавпилса меняют лифты - платят все, даже живущие на первых этажах

Предприятие Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums отмечает, что замена одного лифта стоит от 43 000 до 50 000 евро. Вопрос о порядке оплаты решается на общем собрании или путём опроса владельцев квартир. Обычно выбирают вариант, при котором часть расходов покрывается из накопительного фонда, а оставшаяся сумма берется в кредит. Компания, управляющая жилыми домами, напоминает, что лифт является общей собственностью всех владельцев квартир. Это означает, что расходы, связанные с его эксплуатацией, должны покрывать все собственники, включая тех, кто живёт на первом и втором этажах.