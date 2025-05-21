Общественный лифт в рижском переходе возле Центрального вокзала стал ловушкой для женщин с детьми

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Пользователь социальной сети X @rihards_valands опубликовал фотографии и описал происходящее, подчеркнув, что это далеко не единичный случай. Под постом многие рижане начали делиться собственным негативным опытом, жалуясь на регулярные поломки лифтов, долгие ожидания помощи и общее ощущение небезопасности. «Это недопустимо — особенно учитывая, что речь идет о мамах с детьми. Что бы было, если бы там кому-то стало плохо?» — написал один из комментаторов.