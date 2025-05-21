Общественный лифт в рижском переходе возле Центрального вокзала стал ловушкой для женщин с детьми
В самом центре Риги, в подземном переходе возле Центрального вокзала, есть лифт, которым могут воспользоваться те, кому тяжело подниматься по лестнице, - например, мамы с колясками. Однако после того, что произошло вчера, многие из них дважды подумаю, прежде чем решится на такой шаг.
В самом центре Риги, возле Центрального вокзала, произошел тревожный инцидент, наглядно демонстрирующий серьезные проблемы с безопасностью общественных лифтов. Две женщины с тремя маленькими детьми, включая младенца в коляске, оказались заблокированы внутри стеклянного лифта из подземного перехода.
Kam jānotiek, lai šos sūda tuneļus slēgtu? pic.twitter.com/yJsMntYusu— Paščenko (@uguns_krustins) May 19, 2025
На дверях лифта были указаны контакты для экстренного вызова, однако ситуация приняла критический оборот — людям внутри пришлось ждать реакцию от управляющей компании более часа. Все это время в лифте находились испуганные дети и обеспокоенные взрослые. К счастью, вскоре на место прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), которым удалось оперативно освободить людей. На месте также присутствовали представители полиции, которые обеспечивали порядок и координировали действия экстренных служб.
Iesprūda liftā. VUGD atbrauca operatīvi. Lifta apkopes firma solīja stundas laikā pic.twitter.com/dUnGyuwZ4N— Rihards Vālands (@rihards_valands) May 19, 2025
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Пользователь социальной сети X @rihards_valands опубликовал фотографии и описал происходящее, подчеркнув, что это далеко не единичный случай. Под постом многие рижане начали делиться собственным негативным опытом, жалуясь на регулярные поломки лифтов, долгие ожидания помощи и общее ощущение небезопасности. «Это недопустимо — особенно учитывая, что речь идет о мамах с детьми. Что бы было, если бы там кому-то стало плохо?» — написал один из комментаторов.
Niknums par lifta apsaimniekotājiem😡 pic.twitter.com/o4yeZyvwIH— Rihards Vālands (@rihards_valands) May 19, 2025