Почему в лифтах есть зеркала: эксперты раскрыли настоящие причины, которые могут вас удивить
Почти во всех многоэтажных домах установлены лифты. Некоторые из них изысканные, со стеклянными стенами, через которые можно наблюдать внешний мир, но большинство — это небольшие "закрытые коробки" с зеркалами на стенах. У многих возникает вопрос: зачем вообще в лифте устанавливают зеркало?
Как объясняется в материале издания IFLScience, у этого есть несколько причин, связанных с безопасностью и удобством. Одна из основных — зеркала помогают человеку не ощущать чрезмерную замкнутость в этой «маленькой коробке».
«Клаустрофобия в лифте — весьма распространённая проблема. Ограниченное пространство, недостаток воздуха, невозможность видеть, что происходит снаружи — все это способствует возникновению тревожности. У человека начинают потеть ладони и учащается сердцебиение. Наличие зеркала в лифте помогает снизить уровень тревожности, визуально увеличивая пространство и уменьшая чувство замкнутости», — говорится в заявлении британского поставщика лифтов Gartec.
Другая причина установки зеркал — безопасность. Благодаря зеркалу можно видеть все пространство лифта и заметить возможную кражу или признаки агрессии. Кроме того, зеркала особенно полезны для людей с инвалидностью, особенно в маленьких лифтах. «Человеку необходимо видеть пространство позади себя, чтобы суметь развернуться в кабине лифта, и в этом помогают зеркала, расположенные на задней стене», — объяснили в компании Stannah Lifts.
Кроме того, зеркала отвлекают внимание во время поездки и дают возможность смотреть не только в пол. «Зеркала также служат полезным средством отвлечения, уменьшая ощущение времени в лифте и сводя к минимуму скуку и клаустрофобию», — подчеркнули в Simplex Elevators.