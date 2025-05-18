Почему в лифтах есть зеркала: эксперты раскрыли настоящие причины, которые могут вас удивить
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Почему в лифтах есть зеркала: эксперты раскрыли настоящие причины, которые могут вас удивить

Отдел новостей

Otkrito.lv

Почти во всех многоэтажных домах установлены лифты. Некоторые из них изысканные, со стеклянными стенами, через которые можно наблюдать внешний мир, но большинство — это небольшие "закрытые коробки" с зеркалами на стенах. У многих возникает вопрос: зачем вообще в лифте устанавливают зеркало?

Как объясняется в материале издания IFLScience, у этого есть несколько причин, связанных с безопасностью и удобством. Одна из основных — зеркала помогают человеку не ощущать чрезмерную замкнутость в этой «маленькой коробке».

«Клаустрофобия в лифте — весьма распространённая проблема. Ограниченное пространство, недостаток воздуха, невозможность видеть, что происходит снаружи — все это способствует возникновению тревожности. У человека начинают потеть ладони и учащается сердцебиение. Наличие зеркала в лифте помогает снизить уровень тревожности, визуально увеличивая пространство и уменьшая чувство замкнутости», — говорится в заявлении британского поставщика лифтов Gartec.

Другая причина установки зеркал — безопасность. Благодаря зеркалу можно видеть все пространство лифта и заметить возможную кражу или признаки агрессии. Кроме того, зеркала особенно полезны для людей с инвалидностью, особенно в маленьких лифтах. «Человеку необходимо видеть пространство позади себя, чтобы суметь развернуться в кабине лифта, и в этом помогают зеркала, расположенные на задней стене», — объяснили в компании Stannah Lifts.

Кроме того, зеркала отвлекают внимание во время поездки и дают возможность смотреть не только в пол. «Зеркала также служат полезным средством отвлечения, уменьшая ощущение времени в лифте и сводя к минимуму скуку и клаустрофобию», — подчеркнули в Simplex Elevators.

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