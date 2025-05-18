Почему в лифтах есть зеркала: эксперты раскрыли настоящие причины, которые могут вас удивить

Другая причина установки зеркал — безопасность. Благодаря зеркалу можно видеть все пространство лифта и заметить возможную кражу или признаки агрессии. Кроме того, зеркала особенно полезны для людей с инвалидностью, особенно в маленьких лифтах. «Человеку необходимо видеть пространство позади себя, чтобы суметь развернуться в кабине лифта, и в этом помогают зеркала, расположенные на задней стене», — объяснили в компании Stannah Lifts.