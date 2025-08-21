Миллионные махинации с лифтами: суд вынес приговор владельцу Liftu alianse Игорю Бабкину

Хотя указанные действия формально соответствуют признакам легализации средств, полученных преступным путем, имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют о том, что, скорее всего, эти перечисления связаны с подкупом других должностных лиц или работников Рижского самоуправления. Это означает, что целью этих действий была не легализация средств или создание видимости законного происхождения финансовых средств, а проведение взяток за получение различных преимуществ, в том числе в закупках RNP.