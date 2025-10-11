Ситуация хуже, чем в самых пессимистичных прогнозах: предприниматели требуют от чиновников урезать траты на 850 млн евро

Он также обратил внимание на то, что, по оценкам предпринимателей, ситуация на экспортных рынках развивается гораздо хуже, чем предполагалось в самых пессимистичных прогнозах Министерства финансов. В связи с этим, по словам Бите, необходимо готовиться к более тяжёлым экономическим условиям, чем ожидалось ранее. Президент LDDK добавил, что министерства знают, где и как можно сократить расходы, и призвал действовать решительнее, отметив, что для этого ещё есть время.