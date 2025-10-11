Ситуация хуже, чем в самых пессимистичных прогнозах: предприниматели требуют от чиновников урезать траты на 850 млн евро
Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) поддерживает рост оборонного бюджета, но критикует проект бюджета на 2026 год за недостаточные меры по сокращению расходов. LDDK продолжает требовать урезать траты минимум на 850 миллионов евро.
Латвийская конфедерация работодателей поддерживает увеличение финансирования обороны, однако не одобряет направление проекта государственного бюджета на 2026 год в Сейм, заявил в пятницу на заседании Национального совета трёхстороннего сотрудничества (NTSP) генеральный директор организации Каспар Горкш. В свою очередь президент LDDK Андрис Бите подчеркнул, что
правительственные планы по сокращению государственных расходов слишком скромные, и работодатели по-прежнему настаивают на сокращении расходов минимум на 850 миллионов евро.
По его словам, министерства не выполнили даже задание правительства — сократить расходы на 150 миллионов евро, урезав их в значительно меньшем объёме.
«Мы продолжаем стремительно наращивать государственный долг, занимая и тратя гораздо больше, чем зарабатываем. Только на обслуживание долга уйдёт 713 миллионов евро — это, к примеру, равняется бюджету Министерства внутренних дел», — отметил Бите.
Он также обратил внимание на то, что, по оценкам предпринимателей, ситуация на экспортных рынках развивается гораздо хуже, чем предполагалось в самых пессимистичных прогнозах Министерства финансов. В связи с этим, по словам Бите, необходимо готовиться к более тяжёлым экономическим условиям, чем ожидалось ранее. Президент LDDK добавил, что министерства знают, где и как можно сократить расходы, и призвал действовать решительнее, отметив, что для этого ещё есть время.
Кроме того, LDDK намерена обратиться к парламентским партиям, отдельным депутатам и президенту Латвии с предложением сократить государственные расходы как минимум на 850 миллионов евро, чтобы добиться более амбициозного и ответственного решения по государственному бюджету.