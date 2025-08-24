Эксперт: перевозчики мигрантов получают по 2000 евро за человека - это колоссальный бизнес
Президент Конфедерации работодателей Латвии и глава компании Karavela Андрис Бите в эфире TV24 резко раскритиковал миграционную политику и деятельность отдельных некоммерческих организаций, назвав приток мигрантов «миллиардным бизнесом», а организацию Gribu palīdzēt bēgļiem предложил признать террористической.
В передаче TV24 «Preses klubs» президент Конфедерации работодателей Латвии, председатель правления рыбоперерабатывающей компании SIA Karavela и член совета Федерации продовольственных предприятий Андрис Бите высказал очень жёсткое мнение об иммигрантах и роли неправительственных организаций в этих процессах.
Бите подчеркнул, что приток мигрантов — это не случайное явление, а тщательно организованный и прибыльный бизнес:
«Это не какие-то бедные ищущие убежище, это огромный бизнес с очень большими деньгами. Как известно, даже перевозчики, которые ввозят их, прячут в машинах и доставляют до Польши или Германии, получают по 2000 евро — это колоссальный бизнес».
Особенно резко он раскритиковал организацию Gribu palīdzēt bēgļiem, обвинив её в участии в нелегальной деятельности: «Раубишко со всей этой организацией Gribu palīdzēt bēgļiem участвуют в нелегальной контрабанде в огромных масштабах. Нужно заявить, что эта организация… их не должно быть за столом правительства в совете некоммерческих организаций, где они ещё и получают деньги от государства, а их нужно объявить террористической организацией».
В то же время Бите похвалил работу пограничников, которые, по его словам, эффективно выполняют свои обязанности: «В этом плане нужно поставить плюс нашим правоохранительным органам, пограничникам, которые охраняют границу — они действительно делают это эффективно».
Он выразил надежду, что Латвия будет действовать так же строго, как и другие страны:
«Я надеюсь, что мы тоже особо не будем церемониться с ними и будем отталкивать обратно, как это делают в Польше и Литве. Именно так и нужно поступать. А не принимать здесь, чтобы потом мы ещё и кормили их за свои деньги».
По словам Бите, организации, которые сознательно или несознательно участвуют в подобном «чёрном бизнесе», необходимо наказывать.