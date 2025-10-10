ФОТО: люди собрались у памятника Свободы в поддержку Израиля

Собрание людей у памятника Свободы в поддержку Израиля (09.10.25)
9 октября с 19:00 до 21:00 на площади Свободы прошло собрание под названием «7 октября — день памяти и солидарности ...
Вчера вечером на площади Свободы люди почтили память жертв нападения ХАМАС на Израиль, а уже сегодня центр города примет шествие в поддержку Палестины.
9 октября с 19:00 до 21:00 на площади Свободы прошло собрание под названием «7 октября — день памяти и солидарности с Израилем», организованное объединением Jewnited.lv. Люди пришли со свечами и флагами Израиля.
Акция была приурочена к годовщине нападения боевиков ХАМАС на Израиль в 2023 году. Тогда были убиты 1219 человек, в основном мирные жители, и 251 человек был захвачен в заложники.
Сегодня в 18:00 в Риге состоится шествие в поддержку палестинцев, организованное движением «За свободную Палестину». Маршрут пройдёт от эстрады Верманского сада по улицам Барона, Аспазии, Мейеровица, Валдемара, Лачплеша, Бривибас и Элизабетес, с возвращением в Верманский сад. В шествии планируют принять участие около 200 человек.