Судьба животных в приютах Латвии печальна - почти треть усыпляют

При этом новые требования фактически затрагивают только те организации, у которых есть специально оборудованные помещения, в то время как общества, работающие в частных домах или квартирах, могут продолжать деятельность. "Я не вижу, чтобы это регулирование что-то изменило для них - они, как и раньше, принимают животных, помогают им и передают новым семьям. А я сейчас тот плохой человек, который каждый день вынужден отказывать людям и говорить - ищите помощь где-то еще, я не могу помочь", - говорит руководитель Liberta.