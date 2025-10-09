Мир идет к катастрофе: ученые утверждают, что люди уже вышли за пределы безопасной жизни

Как говорится в отчете, только два процесса из девяти остаются в безопасных пределах - это стратосферный озоновый слой и атмосферная аэрозольная нагрузка. А нарушенные границы - это изменение климата, целостность биосферы, изменение сухопутных систем, изменение циркуляции пресной воды, биогеохимических потоков и внедрение новых веществ, таких как пластик и синтетические химикаты. С этого года - это еще и подкисление океана.