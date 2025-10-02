Сейм отклонил предложение Нацобъединения полностью закрыть небо у восточной границы
Сейм в четверг отклонил предложение Национального объединения (NA) полностью закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы до нового решения правительства, но как минимум до окончания военных учений «Запад» в России и Беларуси.
Руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев подчеркнул, что воздушное пространство у восточной границы уже закрыто до 8 октября. Несмотря на завершение активной фазы учений Namejs, армия Латвии остается в состоянии повышенной готовности. По его словам, дальнейшие ограничения будут обсуждаться на основе оценки латвийских вооружённых сил и в координации с другими странами Балтии.
В NA настаивали, что постоянное закрытие воздушного пространства необходимо для укрепления безопасности страны и предотвращения возможных провокаций. Депутат Инара Мурниеце отметила, что во время учений «Запад» задействуются значительные военные ресурсы, чье присутствие у границ Балтии продолжается и после окончания активной фазы. По её словам, именно в такие периоды растут риски гибридных угроз, разведдеятельности и агрессивных действий, направленных на дестабилизацию восточного фланга НАТО.
В качестве примера NA напомнила о серии недавних инцидентов: 25 сентября пять российских истребителей приблизились к воздушному пространству НАТО у побережья Латвии, что потребовало вмешательства венгерских истребителей Gripen; ранее были зафиксированы нарушения воздушного пространства Эстонии самолётами МиГ-31, а также случаи обнаружения дронов в Латвии, Польше, Дании и Норвегии.
Несмотря на это, большинство депутатов не поддержали инициативу NA. В итоге воздушное пространство у восточной границы останется закрытым только до 8 октября и лишь в ночное время, как ранее было решено.
Национальное объединение подчеркивает, что безопасность Латвии не может быть предметом компромиссов, и считает необходимым принимать более решительные и согласованные меры для предотвращения угроз и укрепления обороноспособности страны.