Сейм отклонил предложение Нацобъединения полностью закрыть небо у восточной границы

В NA настаивали, что постоянное закрытие воздушного пространства необходимо для укрепления безопасности страны и предотвращения возможных провокаций. Депутат Инара Мурниеце отметила, что во время учений «Запад» задействуются значительные военные ресурсы, чье присутствие у границ Балтии продолжается и после окончания активной фазы. По её словам, именно в такие периоды растут риски гибридных угроз, разведдеятельности и агрессивных действий, направленных на дестабилизацию восточного фланга НАТО.