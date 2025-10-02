Коалиция вновь не смогла обеспечить кворум: Сейм соберется на внеочередное заседание, где обсудят и отставку премьера

В то же время правительство и Министерство климата и энергетики предупреждают: если закон о загрязнении не будет принят до 1 ноября, Латвии грозят штрафы в размере нескольких сотен миллионов евро за несоблюдение директив ЕС. Внедрение поправок уже задерживается более чем на год, что осложняет администрирование системы ETS и создает риски для операторов.