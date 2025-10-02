Коалиция вновь не смогла обеспечить кворум: Сейм соберется на внеочередное заседание, где обсудят и отставку премьера
Коалиция уже вторую неделю подряд не смогла обеспечить кворум на голосованиях по важным законопроектам. В четверг заседание Сейма было закрыто после того, как оппозиция вновь «сорвала кворум» во время рассмотрения поправок к закону о загрязнении. Эти поправки предусматривали перенос в латвийское законодательство директивы ЕС о системе торговли квотами на выбросы (ETS), включая новый механизм ETS2, охватывающий здания, транспорт и дополнительные секторы.
В повторном голосовании за шестое предложение законопроекта проголосовали лишь 48 депутатов, при необходимых 50 для кворума. В результате спикер Сейма Дайга Миериня была вынуждена закрыть заседание. Аналогичная ситуация произошла и неделей ранее, когда коалиции также не удалось собрать достаточное число голосов.
Чтобы не откладывать рассмотрение важных вопросов, председатель парламента Миериня объявила о созыве еще одного внеочередного заседания. В его повестку дня включены несколько законопроектов, а также инициированное оппозицией требование об отставке премьер-министра Эвики Силини.
Недоверие главе правительства предложили выразить партии Национальное объединение и «Объединенный список», обосновав это тем, что кабинет министров длительное время не принимает решительных мер по прекращению экономического сотрудничества с Россией и Беларусью.
Эвика Силиня возглавляет правительство с сентября 2023 года, когда ее кандидатуру поддержали 53 депутата. Необходимость формирования нового кабинета возникла после отставки предыдущего премьера Кришьяниса Кариньша.
В то же время правительство и Министерство климата и энергетики предупреждают: если закон о загрязнении не будет принят до 1 ноября, Латвии грозят штрафы в размере нескольких сотен миллионов евро за несоблюдение директив ЕС. Внедрение поправок уже задерживается более чем на год, что осложняет администрирование системы ETS и создает риски для операторов.
Законопроект предусматривает обновление регулирования климатической политики, включая новые требования для операторов топлива, авиаперевозчиков и судоходных компаний, а также введение ETS2. Этот механизм должен охватить потребление топлива в зданиях, транспорте и ряде промышленных отраслей.
Однако часть депутатов оппозиции, в том числе лидер «Объединенного списка» Эдгар Таварс, заявляют, что возможный ущерб для общества и экономики от принятия поправок окажется выше, чем потенциальные штрафы. Он призвал не поддерживать законопроект и возложил ответственность за его продвижение на коалицию. Таким образом, парламент оказался в тупиковой ситуации: с одной стороны — давление Евросоюза и угроза многомиллионных штрафов, с другой — жесткое сопротивление оппозиции, использующей инструмент срыва кворума для блокировки инициатив коалиции.
Внеочередное заседание Сейма должно показать, удастся ли парламенту выйти из политического кризиса и сохранить стабильность правительства.