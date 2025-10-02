"Флотилию Греты Тунберг" начали останавливать, сама активистка задержана для депортации

Это не первый подобный случай: в июне и июле этого года Израиль уже пресекал попытки доставить помощь в Газу морем. Тогда военные останавливали суда с гуманитарным грузом, задерживали экипажи и отправляли их обратно. В июне Грета Тунберг уже участвовала во флотилии, перехваченной израильскими ВМС примерно в 185 километрах от побережья сектора.