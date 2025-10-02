"Флотилию Греты Тунберг" начали останавливать, сама активистка задержана для депортации
Вечером 1 октября израильские военно-морские силы начали перехватывать суда «флотилии Греты Тунберг», которые направлялись к побережью сектора Газа, и доставлять находившихся на борту левых активистов, включая саму Грету, на берег для последующей депортации.
Вечером в среду МИД Израиля сообщил, что военно-морские силы страны сначала предупредили головные суда флотилии о приближении к зоне боевых действий и потребовали изменить курс, после чего остановили несколько кораблей, поднялись на их борт и начали задерживать пропалестинских активистов, доставляя их в порт израильского города Ашдод.
«Грета и ее товарищи находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо», — подчеркнули израильские власти.
Так называемая «флотилия помощи» пытались добраться до сектора Газа, чтобы превезти туда гуманитарные грузы. Израиль сообщает, что попытка прорвать морскую блокаду Газы и доставить туда небольшие партии продуктов на малых судах носит показной характер. Вместо этого активистам предложили разгрузить гуманитарный груз в израильском порту, откуда после проверки его могли бы переправить в сектор по суше. Однако участники флотилии отклонили это предложение.
Это не первый подобный случай: в июне и июле этого года Израиль уже пресекал попытки доставить помощь в Газу морем. Тогда военные останавливали суда с гуманитарным грузом, задерживали экипажи и отправляли их обратно. В июне Грета Тунберг уже участвовала во флотилии, перехваченной израильскими ВМС примерно в 185 километрах от побережья сектора.