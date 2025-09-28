В аэропорту «Схипхол» пассажирский самолет едва не столкнулся с дроном.
В мире
Сегодня 09:40
Опасный инцидент в аэропорту Нидерландов: дрон едва не столкнулся с пассажирским самолетом
Пассажирский самолет едва не столкнулся с дроном, когда уже готовился к посадке в аэропорту «Схипхол» в Нидерландах, сообщает AIR Live.
Инцидент произошел вчера около 12:10 по местному времени, о чем сообщили пилоты. Дрон находился примерно в 50 метрах от рейса авиакомпании Transavia. Момент посадки особенно опасен, так как в это время самолету сложно маневрировать. Подобный инцидент мог повлечь серьезные последствия как для пассажиров, так и для экипажа.
После этой опасной ситуации руководство аэропорта «Схипхол» было вынуждено закрыть взлетно-посадочную полосу Polderbaan (18R/36L) на 45 минут. Полиция провела расследование, однако дрон так и не был найден. Полоса вновь открылась в 13:00.