Опасный инцидент в аэропорту Нидерландов: дрон едва не столкнулся с пассажирским самолетом

Инцидент произошел вчера около 12:10 по местному времени, о чем сообщили пилоты. Дрон находился примерно в 50 метрах от рейса авиакомпании Transavia. Момент посадки особенно опасен, так как в это время самолету сложно маневрировать. Подобный инцидент мог повлечь серьезные последствия как для пассажиров, так и для экипажа.