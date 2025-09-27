В Молдавии от парламентских выборов отстранили пророссийскую партию
Избирательная комиссия Молдавии запретила пророссийской партии "Сердце Молдовы" участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в это воскресенье.
Исход выборов может определить, продолжит ли эта бывшая советская республика и кандидат на вступление в ЕС, путь на Запад или будет возвращена в орбиту Москвы", - сообщает Euronews.
Партия "Сердце Молдовы" - одна из четырех партий в дружественном России "Патриотическом избирательном блоке" (ПИБ), который рассматривается как один из главных оппонентов правящей прозападной "Партии действия и солидарности" (ПДС).
Решение Центральной избирательной комиссии основано на постановлении, принятом днем ранее Апелляционным судом Кишинева, который ограничил деятельность партии на 12 месяцев. Министерство юстиции потребовало ввести ограничения после обысков, проведенных в начале месяца у членов партии "Сердце Молдовы", которые привели к обвинениям в подкупе избирателей, незаконном финансировании партии и отмывании денег.
В заявлении избирательной комиссии говорится, что все имена, предложенные "Сердцем Молдовы", будут удалены из списка кандидатов блока, которому дается 24 часа на то, чтобы скорректировать свой список и привести его в соответствие с порогом представительства, требуемым законом о выборах.
ПДС удерживает прочное парламентское большинство с 2021 года, но рискует потерять его в предстоящей гонке, в которой ей противостоят несколько дружественных России оппонентов, но нет жизнеспособных проевропейских партнеров.
ПИБ заявляет, что хочет "дружбы с Россией", постоянного нейтралитета и "государства, которое служит народу, а не чиновникам".
Ирина Влах, лидер партии "Сердце Молдовы", осудила "оскорбительное решение" и назвала его "политическим спектаклем, давно придуманным" правящей партией.
В четверг Влах был запрещен въезд в Латвию, Эстонию и Польшу, которые обвинили ее в "помощи Российской Федерации во вмешательстве в подготовку к парламентским выборам".
Ожидается, что решение избирательной комиссии усилит напряженность в и без того поляризованной стране. Власти предупредили, что Россия тратит сотни миллионов евро, чтобы повлиять на исход голосования с помощью предполагаемой операции по покупке голосов и планов по подстрекательству к беспорядкам.
Москва неоднократно отрицала вмешательство в дела Молдавии. В своем заявлении в четверг Министерство иностранных дел России отвергло такие обвинения как "антироссийские" и "бездоказательные".
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Путин освободил от экзамена по русскому языку граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины.