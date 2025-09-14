Путин освободил от экзамена по русскому языку граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины

‎Кроме того, к потенциальным участникам программы переселения отнесли тех, кто родился и ранее проживал на захваченных у Украины территориях. Речь идёт о так называемых Луганской и Донецкой народных республиках, а также о Запорожской и Херсонской областях Украины, которые РФ в одностороннем порядке объявила своими.