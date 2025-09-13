Россиянам объяснили, что на самом деле происходит с русским языком в одной республике бывшего СССР

‎Молодежь из сельской местности переезжает в областные центры, Астану, Алматы. В результате малокомплектные школы в депрессивных регионах закрываются. По официальной статистике, за пять лет закрылись 190 школ с преподаванием на русском языке. ‎Но причина тут вовсе не в языковой политике — школы закрываются из-за оттока населения. 70% школ с русским языком обучения расположены в сельской местности и относятся к категории малокомплектных, - говорится в публикации. ‎