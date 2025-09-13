Россиянам объяснили, что на самом деле происходит с русским языком в одной республике бывшего СССР
В России в последнее время часто говорят о "притеснениях в отношении русского языка" в Казахстане. Но как пишут, ссылаясь на мнение обозревателя RTVI, казахстанские СМИ, на самом деле ни о каком притеснении по языковому признаку в Казахстане говорить не приходится.
Ключ к пониманию языковой ситуации в стране - демографические процессы. Доля русскоязычного населения сократилась с 27% до 19% из-за эмиграции немцев и других групп населения, при этом доля казахского населения выросла.
Существуют также географические различия: южные регионы более казахоязычные, в северных же немало русскоязычного населения. При этом, именно последние демонстрируют отрицательное сальдо миграции.
Молодежь из сельской местности переезжает в областные центры, Астану, Алматы. В результате малокомплектные школы в депрессивных регионах закрываются. По официальной статистике, за пять лет закрылись 190 школ с преподаванием на русском языке. Но причина тут вовсе не в языковой политике — школы закрываются из-за оттока населения. 70% школ с русским языком обучения расположены в сельской местности и относятся к категории малокомплектных, - говорится в публикации.
Согласно официальной статистике, количество русских школ в стране сократилось с 1160 в 2020/2021 до 970 в 2024/2025 учебных годах. Таким образом, за последние 5 лет в стране закрылись 190 таких учебных заведений.
