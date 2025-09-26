Латвийские фермеры получат экстренную поддержку от Евросоюза

Как заявил министр земледелия Арманд Краузе, неблагоприятные погодные условия этого года, в том числе сильные весенние заморозки и продолжительные дожди с мая, полностью или частично уничтожили урожай во многих регионах Латвии, причинив большие убытки фермерам и поставив под угрозу экономическую жизнеспособность сельскохозяйственных предприятий.