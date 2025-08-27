Битва за урожай: погода поставила латвийские хозяйства на грань выживания - и мы скоро это почувствуем

Доступность местных сельскохозяйственных продуктов на полках магазинов и цены на них ежегодно зависят от погодных условий, отмечает Лайла Вартукаптейне, член правления ООО "ELVI Latvija". "В этом году проблемы вызваны продолжительными дождями, и это влияет на качество местных продуктов: все чаще товары не поставляются магазинам в срок или привозятся продукты несоответствующего качества. Цены в этом году тоже выше, но в целом пока местных овощей хватает. Примерно 90% характерных для Латвии овощей, которые продаются в сети ELVI, выращено в нашей стране", - рассказала Вартукаптейне, подчеркнув, что этот год рискует оказаться более сложным и в плане хранения овощей. "Корнеплоды, которые несколько месяцев хранятся в подвалах, в этом году могут портиться быстрее. По этой причине в зимний период иностранные товары в этом году придется начать ввозить гораздо раньше, чем прежде. Сейчас на большинство сезонных товаров цены выше, что хорошо видно и по показателям годовой инфляции. В летние месяцы по сравнению с прошлым годом инфляция в сфере продовольственных товаров составляет несколько процентов. К тому же неурожай не только в Латвии, но и в других странах Европы. Это влияет на цены на фрукты и овощи, а также, конечно, дорожает общая продуктовая корзина. Следует отметить, что на урожай в Латвии климатические условия влияют очень часто - если в одном году это длительная засуха, то в другом - высокая влажность или холода, поэтому доступность урожая в Латвии от года к году меняется. Несомненно, в этом году ситуация более вызывающая, чем в других случаях, но она не абсолютно уникальна", - отметила Вартукаптейне.