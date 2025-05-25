Латвийские фермеры терпят убытки: часть урожая сгнила из-за непогоды

«Сама по себе влага не является чем-то плохим, так как она, например, помогает растениям, таким как капуста, укореняться и укреплять корни. Наибольший "стресс" растениям нанесли именно заморозки и нетипично низкие температуры», – пояснил Лаздиньш, добавив, что прогнозировать точные потери урожая будет возможно только во время его сбора.