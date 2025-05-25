Латвийские фермеры терпят убытки: часть урожая сгнила из-за непогоды
Из-за плохих погодных условий в некоторых районах Латвии сгнила часть посеянных бобов и гороха, сообщил агентству LETA председатель правления ассоциации Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.
«Сама по себе влага не является чем-то плохим, так как она, например, помогает растениям, таким как капуста, укореняться и укреплять корни. Наибольший "стресс" растениям нанесли именно заморозки и нетипично низкие температуры», – пояснил Лаздиньш, добавив, что прогнозировать точные потери урожая будет возможно только во время его сбора.
Он отметил, что этой весной в Латвии наблюдается нетипично влажная и прохладная погода, что местами задержало сельскохозяйственные работы, включая посев, посадку овощей и картофеля, а также борьбу с сорняками.
Лаздиньш подчеркнул, что из-за различной интенсивности осадков по всей стране фермеры также задержали обработку растений средствами защиты от различных болезней, что может отрицательно сказаться на объемах и качестве урожая.
Между тем, оценить влияние сильных осадков на урожай яровых культур можно будет примерно через неделю, так как ожидаются дополнительные осадки, отметил председатель правления ассоциации. Он также подчеркнул, что природные процессы фермеры повлиять не могут, поэтому единственный способ защитить себя – это страхование посевов.