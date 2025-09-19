Гордость фермера: в хозяйстве под Ригой вырастили невероятно большой арбуз
Радостной новостью в Facebook поделилась Ласма Кадике — в ее хозяйстве удалось вырастить невероятно крупный арбуз.
«Наш эксперимент этого года — какого размера арбуз сможем вырастить. Результат радует — 45,54 кг. В следующем году продолжим эксперимент!» — написала Ласма в Facebook. Женщина выращивает арбузы не первый год, её хозяйство находится в 30 минутах езды от Риги, по направлению к Иецаве.
Многие жители выразили восхищение достижением Ласмы, спрашивая, как вообще можно вырастить такой огромный арбуз. На это хозяйка ответила, что «точного рецепта нет — нужна подходящая сортовая линия и удача». Она уточнила, что в данном случае использовала сорт гигантских арбузов Caroline Cross и выращивала культуру в теплице.
Люди думают, что это, возможно, крупнейший когда-либо выращенный в Латвии арбуз. А одна женщина поделились фото своих арбузов, которые по размеру примерно в четыре раза меньше достижения Ласмы. «Нельзя сравнить с моими арбузами размером с яблочко», — смеясь сказала женщина.