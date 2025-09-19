Гордость фермера: в хозяйстве под Ригой вырастили невероятно большой арбуз
фото: Facebook
Ласме Кадике удалось вырастить арбуз весом 45,54 кг.
В Латвии

Гордость фермера: в хозяйстве под Ригой вырастили невероятно большой арбуз

Отдел новостей

Otkrito.lv

Радостной новостью в Facebook поделилась Ласма Кадике — в ее хозяйстве удалось вырастить невероятно крупный арбуз.

«Наш эксперимент этого года — какого размера арбуз сможем вырастить. Результат радует — 45,54 кг. В следующем году продолжим эксперимент!» — написала Ласма в Facebook. Женщина выращивает арбузы не первый год, её хозяйство находится в 30 минутах езды от Риги, по направлению к Иецаве.

Многие жители выразили восхищение достижением Ласмы, спрашивая, как вообще можно вырастить такой огромный арбуз. На это хозяйка ответила, что «точного рецепта нет — нужна подходящая сортовая линия и удача». Она уточнила, что в данном случае использовала сорт гигантских арбузов Caroline Cross и выращивала культуру в теплице.

фото: Facebook
Ласме Кадике удалось вырастить арбуз весом 45,54 кг.
Ласме Кадике удалось вырастить арбуз весом 45,54 кг.

Люди думают, что это, возможно, крупнейший когда-либо выращенный в Латвии арбуз. А одна женщина поделились фото своих арбузов, которые по размеру примерно в четыре раза меньше достижения Ласмы. «Нельзя сравнить с моими арбузами размером с яблочко», — смеясь сказала женщина.

Темы

FacebookЗемгалеИецаваНовости регионов

Другие сейчас читают