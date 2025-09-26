Против работающей в Латвии эстонской компании Bolt выдвинуты серьезные обвинения
Как сообщает Организация работодателей отрасли легковых такси Латвии, на заседании подкомиссии по борьбе с теневой экономикой 14-го Сейма Латвийской Республики депутаты обратились к одной из самых противоречивых отраслей — пассажирским коммерческим перевозкам.
В ходе дискуссии компания Bolt выступила с заявлением о своей готовности «бороться с теневой экономикой», ссылаясь на данные отчёта KPMG и назвав нынешнее регулирование «ограничивающим развитие инноваций».
Организация работодателей отрасли легковых такси Латвии указывает, что упомянутые Bolt «12 миллионов евро» — это именно та сумма, которая ежегодно не поступает в бюджет Латвии, а направляется на счета компании Bolt в Эстонии. "Это не «деньги в конвертах», это официальная, но для Латвии недоступная налоговая масса. Физические и юридические лица оплачивают поездки на территории Латвии, однако средства напрямую перечисляются на зарубежные счета, что фактически означает систематический вывод доходов из латвийской налоговой системы", - сообщает организация.
На практике это выглядит так: услуга оказывается в Латвии, а налоги уходят в Эстонию. В Латвии ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для этих сделок — 0%. Между тем местные таксомоторные предприятия готовят отчётность, платят налоги, соблюдают требования. Клиенты, которые пользуются услугами Bolt, не могут вернуть НДС — потому что юридически в Латвии нет поставщика услуги. Это не инновация — это чётко оформленная система налогового вакуума.
"В настоящее время отрасль искусственно разделена на две части. С одной стороны — классическое такси с обязательным таксометром. Это не только честная конкуренция, но и механизм учёта и налогового контроля. С другой стороны — так называемые «белые номера», то есть частные автомобили, подключённые к платформам. Именно эту модель активно развивает Bolt, одновременно полностью контролируя и тарифы, и распределение заказов, и подключение или отключение водителей", - отмечают латвийские таксисты.
Водитель, который не согласен с тарифной политикой платформы, может быть отключён без каких-либо объяснений. Договоры с водителями не заключаются — ссылаясь на нормы Европейского союза. Со стороны государства такая система вообще никак не контролируется: платформа формально не перевозчик, водитель не работник, но все деньги проходят «посредине». В итоге мы имеем механизм полной контроли без какой-либо ответственности.
"Во время заседания подкомиссии Сейма был выявлен существенный факт: по информации Министерства сообщения, Bolt контролирует около 98% рынка. В таких условиях трудно воспринимать предлагаемые поправки как шаг к «прозрачности» или «честной конкуренции». Напротив — это выглядит как шаг к закреплению цифровой монополии во всей сфере пассажирских перевозок в Латвии", - информирует организация.
"Мы убеждены: никакие «реформы отрасли» не должны становиться легализацией двойных стандартов. Мы не против инноваций, но мы категорически против ситуации, когда одни участники рынка соблюдают все законы и находятся под строгим контролем, а другие действуют по принципу: «мы всего лишь платформа». Если отрасль едина — правила тоже должны быть едиными. Либо счётчик обязателен для всех, либо он отменяется для всех. Всё остальное — это легализация неравенства и стимулирование теневой экономики под флагом цифровизации", - подчеркивают таксисты.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жалобы латвийских таксистов услышаны и Совет по конкуренции разберется с эстонской интернет-платформой Bolt. Как видим, пока не разобрался.