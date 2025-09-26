Против работающей в Латвии эстонской компании Bolt выдвинуты серьезные обвинения

"Мы убеждены: никакие «реформы отрасли» не должны становиться легализацией двойных стандартов. Мы не против инноваций, но мы категорически против ситуации, когда одни участники рынка соблюдают все законы и находятся под строгим контролем, а другие действуют по принципу: «мы всего лишь платформа». Если отрасль едина — правила тоже должны быть едиными. Либо счётчик обязателен для всех, либо он отменяется для всех. Всё остальное — это легализация неравенства и стимулирование теневой экономики под флагом цифровизации", - подчеркивают таксисты.