"Мы все потенциальные жертвы": француженка, которая ради лже-Брэда Питта бросила мужа-миллионера, рассказала, как ее угораздило
Девять месяцев спустя после того, как Анна Денешатель стала жертвой шокирующего романтического мошенничества — переведя аферисту, выдававшему себя за голливудского актера Брэда Питта, 830 000 евро, — она представила книгу «Я больше не буду добычей». В ней Анна откровенно рассказывает о пережитых эмоциональных и финансовых потрясениях.
Анна, живущая на Реюньоне, отмечает, что всегда считала себя разумной и рациональной женщиной. После развода с первым мужем она открыла магазин дизайна интерьеров, позже снова вышла замуж за богатого бизнесмена и переехала на Маврикий. Но за внешним блеском скрывались психологические оковы: супруг убедил ее закрыть бизнес, и она стала финансово зависимой, подвергаясь постоянным унижениям.
В феврале 2023 года ее одиночество прервало сообщение в Instagram. С ней связалась некая «Джейн Питт», утверждавшая, что является матерью знаменитого актера. Сначала Анна относилась к этому с недоверием, но вскоре завязалась дружба, и «Джейн» пообещала познакомить ее с «Брэдом». Женщина передала контакт «сына» в Telegram, и началась переписка.
«Брэд был вежливым и романтичным. После развода с Анджелиной Джоли он тоже чувствовал себя немного одиноким», — вспоминает Анна.
Переписка становилась все более доверительной. Но уже через месяц «Брэд» начал просить деньги: сначала 500 евро на школьные расходы «сына», затем и другие суммы. Так как переводы были относительно небольшими, муж Анны ничего не замечал.
Аферист ловко использовал личную информацию, которую женщина ему доверяла: её диагноз рака и тяжёлые отношения в прошлом. «Я сказала, что у меня был рак, а он ответил, что тоже восстанавливается после болезни. Я призналась, что у меня умер любимый пёс, а он сообщил, что тоже потерял своего», — рассказывает Анна. Эти разговоры давали ей чувство нужности и значимости. Когда она развелась с мужем, ей казалось, что она обрела свободу, но вскоре все полученные 830 тысяч евро оказались в руках мошенника.
Он умело манипулировал ее эмоциями: признания в любви сменялись угрозами самоубийства. Анна несколько раз блокировала «Брэда», но он всегда находил способ восстановить контакт. Через полтора года таких «отношений» женщина оказалась полностью раздавленной — эмоционально и финансово.
Поняв наконец, что стала жертвой, Анна попыталась покончить с собой, но ее спасли близкие. После лечения в психиатрической клинике она решилась бороться: подала жалобы во Франции, на Маврикии и в Кот-д’Ивуаре. Вскоре мошенники были вычислены — это оказались трое нигерийцев, живших в роскошной вилле.
Когда Анна поделилась своей историей в СМИ, она надеялась ускорить процесс правосудия, но вместо этого столкнулась с насмешками по всему миру. Тем не менее она признаёт, что вынесла важные уроки и считает, что самым ценным итогом стало её освобождение от второго мужа. «На самом деле мы все потенциальные жертвы романтического мошенничества», — говорит Анна. — «Я тоже была разумной, уравновешенной и трудолюбивой женщиной, и не думала, что подобное может случиться со мной».