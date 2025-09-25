"Мы все потенциальные жертвы": француженка, которая ради лже-Брэда Питта бросила мужа-миллионера, рассказала, как ее угораздило

Аферист ловко использовал личную информацию, которую женщина ему доверяла: её диагноз рака и тяжёлые отношения в прошлом. «Я сказала, что у меня был рак, а он ответил, что тоже восстанавливается после болезни. Я призналась, что у меня умер любимый пёс, а он сообщил, что тоже потерял своего», — рассказывает Анна. Эти разговоры давали ей чувство нужности и значимости. Когда она развелась с мужем, ей казалось, что она обрела свободу, но вскоре все полученные 830 тысяч евро оказались в руках мошенника.