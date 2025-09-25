Вот уже пять лет рижские газоны зарастают травой. Кому это было надо и каков результат?
Латвийский фонд природы (Latvijas Dabas fonds - LDF) в сотрудничестве с Рижской думой и жителями уже пять лет создает городские луга — территории в зеленых зонах, где растут растения, характерные для природных лугов, и применяется особый уход с редким кошением.
В отдельных городских лугах уже встречается более 80 видов растений, а в целом погодные условия этого лета были благоприятны для их развития. В ряде лугов отмечено особенно пышное развитие звонцов, а также зацвели балтийские дремлики, различные виды колокольчиков и многие другие растения. Сейчас в сети рижских городских лугов насчитывается уже 44 территории.
«Мы создаем городские луга уже пятый год, и, как показывают ежегодные данные учета видов, биоразнообразие там значительно увеличилось. Если до преобразования газона в городской луг среднее количество видов растений составляло около 20–30, то в нескольких лугах оно теперь превышает 80! Большое видовое разнообразие растений привлекает опылителей и других беспозвоночных, формируя устойчивые и богатые сообщества в городской среде», — рассказывает ботаник LDF, автор и инициатор идеи городских лугов Рута Сниедзе-Креталова.
Большую часть лугов в этом сезоне впервые скосили к концу мая, чтобы ограничить распространение экспансивных видов — одуванчиков, различных злаков, сныти. В ряде лугов были выполоты инвазивные виды растений, например многолистный люпин, канадский золотарник. Эти методы обеспечивают лучшие условия для роста луговых растений, способствуя их развитию. К празднику Лиго на большинстве лугов цвели красивые растения, которые рижане использовали для сбора трав и плетения венков к Празднику песни.
В этом году для совершенствования луговых экосистем также начато создание и сохранение экологических ниш для беспозвоночных — установлены дуплянки для диких пчел. В дальнейшем будут созданы домики для насекомых, укрытия и места обитания для самых разных мелких обитателей лугов.
Летом LDF пригласил общественность ближе познакомиться с городскими лугами, объявив фотоконкурс «Заметил в городских лугах». Участники запечатлели как пышно цветущие васильки, различные виды колокольчиков, цикорий, подорожник, дикую морковь, так и разных обитателей лугов — бабочек, пчел, шмелей, жуков и луговых ящериц.
LDF призывает каждого присоединиться к созданию городских лугов — собирать и присылать семена диких растений, а также участвовать в субботниках по уходу за городскими лугами.