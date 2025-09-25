В Латвии начался очередной строительный бум. За счет чего в этот раз?
После сложного 2024 года, когда объемы строительства существенно снизились, в этом году отрасль демонстрирует сильный рост, рассказал председатель правления Латвийского объединения строителей (Latvijas Būvuzņēmēju apvienība - LBA) Эдийс Купчс.
По данным Центрального статистического управления, объем строительной продукции во втором квартале увеличился на 7,1%, а за первое полугодие — на 8%. Этот рост в значительной степени основан на активности в инженерном строительстве — дороги, железные дороги, коммунальная и энергетическая инфраструктура стали главным двигателем развития в этом году. Поэтому, по словам Купчса, можно вполне обоснованно назвать 2025 год «годом инфраструктуры».
В то же время сегмент строительства зданий ещё полностью не восстановился после спада 2024 года, однако заметен медленный, но стабильный процесс оживления — особенно в сфере проектов по реновации и энергоэффективности, которые становятся основой роста этой части отрасли, отметил Купчс. Активность частного сектора поддерживается ростом зарплат, доступностью кредитования и оживлением рынка жилья, что вместе с государственными заказами создает благоприятную среду для начала новых проектов.
«В этом году нет оснований опасаться "перегрева отрасли" — мощности обеспечены, а рост цен на строительные материалы умеренный, что позволяет компаниям прогнозировать затраты», — заявил Купчс. Он ожидает, что общий темп роста отрасли в 2025 году составит 6–8%, и это в значительной мере связано с восстановлением после прошлогоднего спада.
Купчс отметил, что прогноз на 2026 год более умеренный, но стабильный. LBA ожидает рост в пределах 3–4%, так как объем инженерного строительства постепенно нормализуется, а сегмент строительства зданий продолжит восстановление, если в государственном бюджете сохранятся инвестиции в инфраструктуру, реновацию и развитие жилья.
Однако Купчс обратил внимание, что необходимо учитывать несколько рисков — задержки в планировании государственных заказов, неопределенность относительно перераспределения фондов Европейского союза между отраслями и возможную концентрацию закупок в последний момент, что может повысить цены и продлить сроки выполнения.