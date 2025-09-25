В Латвии начался очередной строительный бум. За счет чего в этот раз?

В то же время сегмент строительства зданий ещё полностью не восстановился после спада 2024 года, однако заметен медленный, но стабильный процесс оживления — особенно в сфере проектов по реновации и энергоэффективности, которые становятся основой роста этой части отрасли, отметил Купчс. Активность частного сектора поддерживается ростом зарплат, доступностью кредитования и оживлением рынка жилья, что вместе с государственными заказами создает благоприятную среду для начала новых проектов.