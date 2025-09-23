Канадский военный эксперт сообщил, почему Кремль тестирует воздушное пространство Латвии и Эстонии
Канадский эксперт по российской военной тактике утверждает, что, по его мнению, существует прямая связь между многократными проверками воздушного пространства Москвой.
"Канадский эксперт по российской военной стратегии считает, что можно провести прямую связь между повторными проверками воздушного пространства союзников НАТО в Восточной Европе со стороны Москвы и недавним, тихо анонсированным планом Пентагона сократить помощь в области безопасности для стран Балтии". - сообщает CBC.
Шон Мэлоуни, профессор истории Королевского военного колледжа, заявил, что то, что мы наблюдали в Восточной Европе за последние несколько недель, словно вырвано из старой книги по холодной войне.
«Это часть продолжающейся информационной войны, направленной против нас, призванной подорвать нашу волю… понять нашу решимость противостоять российским целям по всей Европе и за её пределами», — сказал Мэлоуни.
Аналитики в области обороны в целом согласны с тем, что недавние действия Москвы в Эстонии, Польше и Румынии — а возможно, и в Латвии — являются частью схемы по проверке систем ПВО союзников, однако Мэлоуни подчеркнул важность учёта более широкого политического контекста.
В решении, которое прошло почти незамеченным в конце августа, представители Министерства обороны США объявили о плане прекратить финансирование Инициативы по безопасности в странах Балтии, начатой в первую администрацию Трампа.
«Меня больше беспокоит то, какой сигнал это посылает, а не конкретика того, какое оборудование предоставляется, — сказал Мэлоуни. — С точки зрения передачи послания, я считаю, что оно плохое, особенно учитывая, с какими противниками мы сейчас имеем дело. Любая форма слабости будет использована в информационной сфере».
Как ранее сообщал Otkrito.lv, представители Пентагона на встрече с европейскими коллегами в конце августа заявили о намерении прекратить военную помощь странам Балтии, чтобы усилить внутренние программы.
Менее чем через две недели 19 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, а через три дня Румыния сообщила о вторжении беспилотного объекта через свою границу. Позднее последовало нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами.
Многие аналитики в области обороны рассматривают эти вторжения как преднамеренные проверки, направленные на изучение реакции НАТО, и предупреждают, что повторяющиеся инциденты повышают риск случайной ошибки, неправильного толкования или эскалации в более серьёзный военный конфликт.