Признание Палестины в Латвии не рассматривается: позиция остается прежней

В свою очередь, в резолюции 2002 года содержится отсылка к рекомендации из доклада Митчелла о введении мер по формированию доверия между сторонами конфликта, в том числе действий Палестинской автономии в борьбе с терроризмом и замораживания строительства израильских поселений на палестинских землях, рассказали в МИД.