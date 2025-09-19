Поколению Z нравится CUPRA, а бэби-бумерам - Volkswagen. Какие автомобили выбирают разные поколения в Латвии?
Покупатели новых автомобилей больше ценят надёжность и современные технологии, тогда как при выборе подержанных машин большую роль играет престиж и классика. У представителей разных поколений также есть свои предпочтения.
Лидеры сегмента новых авто
В сегменте новых автомобилей лидирующую позицию занимает Volkswagen – более 20% клиентов выбирают именно эту марку. Почти 17% отдают предпочтение автомобилям Škoda, а на третьем месте закрепилась Toyota, которую выбирают около 15% лизинговых клиентов, свидетельствуют данные Citadele Leasing о первых восьми месяцах 2025 года в Латвии.
Подержанные авто
В сделках с подержанными автомобилями картина меняется. Здесь Volkswagen тоже остаётся популярным выбором, однако в тройку лидеров выходят BMW и Toyota. Интересно, что BMW, привлекающий лишь небольшую часть покупателей среди новых авто, в категории подержанных становится одним из главных игроков. Востребованы также автомобили Mercedes-Benz. В то же время Škoda, очень популярная в сегменте новых авто, на рынке подержанных играет более скромную роль – её выбирают около 9% клиентов.
Рост интереса к устойчивой мобильности
Спрос на более экологичную мобильность растёт – уже 44% всех профинансированных Citadele Leasing покупок составляют автомобили с альтернативным приводом, включая электромобили, гибриды и plug-in гибриды.
Контрасты поколений в выборе авто
«Молодые поколения покупателей ясно демонстрируют интерес к современному дизайну, динамичному опыту вождения и возможностям электромобилей. Среднее и старшее поколение больше ориентируется на надёжность, устойчивость и практичность. Эти разные приоритеты формируют сбалансированную картину рынка, где одновременно сохраняется спрос на классические ценности и растёт интерес к инновационным решениям», – отмечает председатель правления Citadele Leasing Гиртс Глазерс.
- Поколение Z (клиенты до 28 лет) только начинает свою автомобильную историю, но уже намечаются интересные тенденции. Помимо привычных выборов, таких как Volkswagen и Toyota, молодёжь проявляет интерес к более динамичным и новым брендам – CUPRA и BYD. Это показывает, что данное поколение больше внимания уделяет современному дизайну, инновациям и электрическим решениям. Также именно у этой возрастной группы наименее выражен интерес к автомобилям BMW.
- Миллениалы (29–44 года) – самые активные покупатели, они совершают более половины сделок. Это поколение выбирает Volkswagen, BMW и Toyota. Такой выбор свидетельствует о стремлении объединить практичность с престижем – автомобиль для них одновременно и удобство в повседневной жизни, и символ статуса. Именно миллениалы приобретают около половины всех автомобилей с альтернативным приводом.
- Поколение X (45–60 лет) особенно ценит Toyota, но популярны также автомобили Volkswagen и Škoda. Это поколение чаще ищет практичные, функциональные и экономически выгодные решения. Поэтому они чаще других выбирают автомобили марки Dongfeng. С активным выходом китайских автопроизводителей на латвийский рынок представители этого поколения всё чаще приобретают практичные авто по более низкой цене, чем европейские бренды.
- Бэби-бумеры (61–79 лет) в своих предпочтениях более консервативны – они также чаще всего выбирают Toyota, а также любят Volkswagen. Эта возрастная группа автомобили с электрическим приводом не выбирает.