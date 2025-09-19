Поколению Z нравится CUPRA, а бэби-бумерам - Volkswagen. Какие автомобили выбирают разные поколения в Латвии?

В сделках с подержанными автомобилями картина меняется. Здесь Volkswagen тоже остаётся популярным выбором, однако в тройку лидеров выходят BMW и Toyota. Интересно, что BMW, привлекающий лишь небольшую часть покупателей среди новых авто, в категории подержанных становится одним из главных игроков. Востребованы также автомобили Mercedes-Benz. В то же время Škoda, очень популярная в сегменте новых авто, на рынке подержанных играет более скромную роль – её выбирают около 9% клиентов.