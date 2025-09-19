Такого еще не было: латвийские предприниматели решили массово поехать в Германию
С 23 по 26 сентября министр экономики Латвии Виктор Валайнис вместе с 180 предпринимателями и представителями организаций отправится в Гамбург и Мекленбург–Переднюю Померанию, чтобы принять участие в крупнейшей на сегодняшний день бизнес-миссии Латвии.
25 сентября к торговой миссии присоединится также премьер-министр Эвика Силиня, чтобы участвовать в бизнес-форуме и встретиться с руководством Мекленбурга–Передней Померании. Торговая миссия объединяет более 100 латвийских компаний из разных отраслей — от биотехнологий и устойчивой энергетики до финансовых технологий, ИТ и оборонной промышленности.
Германия — третья по величине экономика мира и одна из ведущих индустриальных и инновационных держав. Она является вторым важнейшим торговым партнёром Латвии с общим объёмом торговли в 4,98 млрд евро в 2024 году. Германия также занимает третье место среди рынков экспорта Латвии, второе место по импорту и является основным направлением для экспорта латвийских услуг. В первой половине 2025 года экспорт товаров в Германию вырос на 4%, достигнув 641,7 млн евро, а экспорт услуг увеличился на 6%, до 355 млн евро.
Министр экономики Виктор Валайнис: «Это крупнейшая на сегодняшний день торговая миссия латвийских предпринимателей и исторически самая большая делегация, которую принимают города Гамбург и Росток. Это подтверждает нашу стратегическую цель — укреплять экономические связи с Германией. Цель визита — увеличить экспорт Латвии в Германию на 10%, а также инициировать как минимум четыре новых инвестиционных проекта. Встречаясь с политическим руководством Гамбурга и Ростока, представителями компаний, портов и университетов, мы создадим платформы сотрудничества, которые откроют новые возможности для латвийского бизнеса».
Для участников миссии подготовлены тематические программы по семи направлениям: оборонная промышленность, строительство, логистика, биотехнологии, умная энергетика, финансовые технологии и информационные технологии.
Так, в Гамбурге Рижский технический университет и Университет HafenCity подпишут меморандум о сотрудничестве, который обозначит более тесное взаимодействие в области исследований и развития устойчивых решений для городской среды.
Также в Гамбурге планируется презентация крупнейших латвийских проектов государственно-частного партнёрства, включая Rail Baltica и развитие аэропорта Рига.
Министр экономики встретится и с сенатором по экономике и инновациям Гамбурга доктором Мелани Леонхард, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и дальнейшее продвижение подписанного в июне меморандума о морских технологиях и цифровых инновациях. Среди партнёров меморандума — LMT, Рижский свободный порт, SIA «Elektroniskie sakari» и LVR Flote с латвийской стороны, а также Hamburg Port Authority и портовый флот Гамбурга с немецкой.
В Ростоке Латвийско–германский бизнес-день соберёт более 250 участников и будет посвящён развитию энергетики, цифровизации, инфраструктуры и оборонной отрасли. Мероприятие откроют премьер-министр Латвии Эвика Силиня и премьер-министр Мекленбурга–Передней Померании Мануэла Швезиг. Пройдут панельные дискуссии с участием министра экономики Виктора Валайниса, министра экономики Мекленбурга–Передней Померании Вольфганга Бланка, а также руководителей латвийских и немецких компаний.
Директор LIAA Иева Ягере отмечает: «У Латвии с Германией, особенно с Северной Германией, исторически сложились прочные экономические связи. По объёму Германия — крупнейшая производственная страна Европы: стоимость её промышленной продукции составляет 20% ВВП, тогда как средний показатель в ЕС — 15%, а в Латвии — 13%. Это открывает широкие возможности для сотрудничества и интеграции в цепочки добавленной стоимости с немецкими компаниями. Эта торговая миссия, в которой участвуют более 100 предприятий, подтверждает, что латвийские компании имеют амбиции и стремление быть шире представленными на мировом рынке».