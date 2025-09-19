Такого еще не было: латвийские предприниматели решили массово поехать в Германию

Директор LIAA Иева Ягере отмечает: «У Латвии с Германией, особенно с Северной Германией, исторически сложились прочные экономические связи. По объёму Германия — крупнейшая производственная страна Европы: стоимость её промышленной продукции составляет 20% ВВП, тогда как средний показатель в ЕС — 15%, а в Латвии — 13%. Это открывает широкие возможности для сотрудничества и интеграции в цепочки добавленной стоимости с немецкими компаниями. Эта торговая миссия, в которой участвуют более 100 предприятий, подтверждает, что латвийские компании имеют амбиции и стремление быть шире представленными на мировом рынке».