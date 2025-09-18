Ланга попала в совет по интеграции и сразу заявила - русская культура должна развиваться в России, а не в Риге

Оказывается депутат Национального объединения Лиана Ланга включена не только в комиссию по этике Рижской думы, но и в состав совета по вопросам интеграции общества. При этом когда Ланге задали вопрос, как она видит сотрудничество с Латвийским обществом русской культуры и как она видит развитие русской культуры в Латвии, депутат ответила, что развитие русской культуры она видит в России, где это может происходить в полном объеме.