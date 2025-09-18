Ланга попала в совет по интеграции и сразу заявила - русская культура должна развиваться в России, а не в Риге
Вчера заседание Рижской думы затянулось до ночи в том числе потому, что между депутатами возник спор по поводу состава Консультативного совета думы по вопросам интеграции общества, в частности - участия в нем одиозной Лианы Ланги.
Оказывается депутат Национального объединения Лиана Ланга включена не только в комиссию по этике Рижской думы, но и в состав совета по вопросам интеграции общества. При этом когда Ланге задали вопрос, как она видит сотрудничество с Латвийским обществом русской культуры и как она видит развитие русской культуры в Латвии, депутат ответила, что развитие русской культуры она видит в России, где это может происходить в полном объеме.
Это вызвало резкую реакцию оппозиции, которая упрекнула Лангу в разжигании ненависти. На это Ланга ответила, что «единственные разжигатели ненависти в Латвии — это русские, которые навязывают всем свой язык».
Представители оппозиции подчеркнули, что интеграция означает сближение, а не разделение или угнетение. Оппозиция выразила сожаление и обеспокоенность тем, что Ланга войдет в состав совета по интеграции. Было высказано мнение, что Ланга «с усердием будет разрушать совет по интеграции изнутри».
В свою очередь, Юлия Степаненко (SV/AJ) выразила мнение, что из-за действий Ланги в Латвии могут наступить времена, когда люди будут совершать преступления на почве ненависти только потому, что кто-то говорит по-русски.
Ланга на эти слова отвечала не участвуя в дебатах, а говоря с места без включенного микрофона.
30 голосами «за», девятью «против» и при одном воздержавшемся депутат Рижская дума утвердила состав Консультативного совета по вопросам интеграции общества, включив в него Лиану Лангу, Виестурса Клейнбергса (P), Агнесе Логину (P), Инесе Воику (JV), Ромуальда Ражукса (AS), Сергея Долгополова (LPV), Инну Дьери (SV/AJ) и Алексея Росликова (За стабильность!). В совете также работают сотрудники думы и представители различных обществ.
Ранее сообщалось, что депутат Лиана Ланга накопила безналичных средств в общей сумме 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро), следует из декларации Ланги как должностного лица, поданной при вступлении в должность.