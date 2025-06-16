Ланга в шоке и без покупок: посетила литовскую ярмарку на Центральном рынке - а там все на русском
Литовская ярмарка в Риге собрала десятки торговцев и сотни посетителей, но одной даме праздник испортил... русский язык.
С пятницы по воскресенье на Центральном рынке Риги, на площади Беньямина возле Мясного павильона, прошла ярмарка литовских ремесел и кулинарного наследия. Участие в ней приняли около 70 торговцев из Литвы, представивших широкий ассортимент домашних деликатесов: копченое мясо и рыбу, более 30 видов сыра, кондитерские изделия, натуральные специи и прочие традиционные продукты.
Гости ярмарки могли не только купить, но и попробовать любимые блюда литовской кухни — цеппелины, холодный борщ, жемайтские картофельные блины и домашний ржаной квас. Событие вызвало большой интерес у рижан, и многие ушли с ярмарки с полными сумками и хорошим настроением.
Однако не все остались довольны. Нашлись и те, кого расстроило не качество товаров или цены, а… язык общения. Одной из таких посетительниц стала поэтесса, публицистка, а с недавнего времени и депутат Рижской думы Лиана Ланга, известная своими радикальными антироссийскими взглядами. В соцсетях она возмутилась тем, что на ярмарке литовцы и латвийцы между собой разговаривали по-русски: «Русификация — это укоренившееся зло! Сегодня пошла на литовскую ярмарку на площади Беньямина — и там звучала только русская речь, как в Рязани. Представители двух балтийских народов общались как русские. Это было так омерзительно, что, разумеется, я ничего не купила. Литовский фольклор на фоне не спас!»
А на один из комментариев: "А на каком языке нам говорить с литовцами? Литовцы не знают латышского, мы не знаем литовского, но мы знаем русский", - она ответила: "С 1995 года в Литве я общаюсь только на английском языке. В Европе на русском не говорят".