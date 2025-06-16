Ланга в шоке и без покупок: посетила литовскую ярмарку на Центральном рынке - а там все на русском

Однако не все остались довольны. Нашлись и те, кого расстроило не качество товаров или цены, а… язык общения. Одной из таких посетительниц стала поэтесса, публицистка, а с недавнего времени и депутат Рижской думы Лиана Ланга, известная своими радикальными антироссийскими взглядами. В соцсетях она возмутилась тем, что на ярмарке литовцы и латвийцы между собой разговаривали по-русски: «Русификация — это укоренившееся зло! Сегодня пошла на литовскую ярмарку на площади Беньямина — и там звучала только русская речь, как в Рязани. Представители двух балтийских народов общались как русские. Это было так омерзительно, что, разумеется, я ничего не купила. Литовский фольклор на фоне не спас!»