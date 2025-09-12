В Рижской думе - ироничный скандал: Ланге придется рассматривать жалобу на саму себя

Учитывая, что Лиана Ланга недавно вошла в Комиссию Рижской думы по этике, хотя сама поэтесса позволяет себе в соцсетях порой весьма неоднозначные и провокационные высказывания, Евгения Шафранек решилась на своеобразный "эксперимент" - она написала жалобу в комиссию на саму Лангу. В качестве примера недостойного поведения коллеги, Шафранек привела следующее высказывания представительницы Национального объединения: "Граждане и постоянные жители Латвии, которые не знают и/или не используют государственный язык Латвии в публичном общении, являются нарушителями закона, к которым должны применяться штрафные санкции. Если гражданин Латвии не владеет государственным языком, то обстоятельства получения им гражданства должны быть подвергнуты обоснованным сомнениям". По мнению Шафранек, такие высказывания способствуют разжиганию ненависти и нетерпимости, а также дискредитируют должность депутата самоуправления.