В Рижской думе - ироничный скандал: Ланге придется рассматривать жалобу на саму себя
Недавно избранный депутат Рижской думы Евгения Шафранек ("Латвия на первом месте") решила "потроллить" коллегу — одиозную поэтессу и депутата Национального объединения Лиану Лангу.
Учитывая, что Лиана Ланга недавно вошла в Комиссию Рижской думы по этике, хотя сама поэтесса позволяет себе в соцсетях порой весьма неоднозначные и провокационные высказывания, Евгения Шафранек решилась на своеобразный "эксперимент" - она написала жалобу в комиссию на саму Лангу. В качестве примера недостойного поведения коллеги, Шафранек привела следующее высказывания представительницы Национального объединения: "Граждане и постоянные жители Латвии, которые не знают и/или не используют государственный язык Латвии в публичном общении, являются нарушителями закона, к которым должны применяться штрафные санкции. Если гражданин Латвии не владеет государственным языком, то обстоятельства получения им гражданства должны быть подвергнуты обоснованным сомнениям". По мнению Шафранек, такие высказывания способствуют разжиганию ненависти и нетерпимости, а также дискредитируют должность депутата самоуправления.
Таким образом, теперь Лиане Ланге придется рассматривать и оценивать собственное поведение. "Сообщаю, что отправила запрос на рассмотрение поведения в соцсетях депутата рижского самоуправления Ланги на Комиссии по этике РД. С нетерпением жду заседания коллег, чтобы насладиться тем, как Лиана будет оценивать поведение Лианы. Если она, конечно, внезапно не "заболеет" в этот день. Как говорил Александр Сергеевич: aiziet!" - написала Евгения Шафранек в соцсетях.