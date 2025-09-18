Первый шаг на пути к изоляции Латвии от других демократических стран? Что думают "Прогрессивные" об ограничениях для ЛГБТ

В настоящее время часть вторая статьи 13 закона о защите прав детей гласит, что "ребенок имеет право на свободу общения настолько, насколько это не угрожает его здоровью и жизни". Законопроекты переданы в комиссию по правам человека и общественным делам. Кроме того, депутаты ЛПМ предлагают дополнить уголовный закон новой статьей, по которой проведение медицинским путем смены пола несовершеннолетнего лица будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.