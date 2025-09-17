Парламентский секретарь Министерства финансов Янис Упениекс: государственный долг в 2026 году составит 51% от ВВП
Соглашение и декларация партий, формирующих правительство Эвики Силини, о планируемой деятельности возглавляемого ею Кабинета министров когда-то предусматривали проведение фискальной политики, в рамках которой государственный долг в долгосрочной перспективе должен поддерживаться на среднем уровне 40% от ВВП. Подписанное коалиционными партиями соглашение о сотрудничестве даже подчеркивает, что депутаты коалиции обязаны не поддерживать решения, противоречащие декларации о деятельности Кабинета министров под руководством Силини. Однако парламентский секретарь Министерства финансов Янис Упениекс («Новое Единство») уже говорит о другом пороге — 55%, называя его «тщательно продуманной стратегией». К этому уровню страна приблизится уже в следующем году.
На сайте партии «Новое Единство» парламентский секретарь Министерства финансов (МФ) Янис Упениекс в своей публикации обещает рассказать о реальном положении с государственным долгом «без эмоций». Еще в мае Упениекс, которому было поручено возглавить рабочую группу по сокращению бюджетных расходов, вызвал немалые эмоции у ведущего передачи «Kas notiek Latvijā?» Яниса Домбурса, когда в эфире признал, что рабочая группа уже месяц не собиралась на заседание.
Если кратко пересказать публикацию на сайте партии — конкретный уровень государственного долга, с которым правительство решило смириться, управляя госфинансами, обосновывается необходимостью выполнения задач в сфере обороны. «В актуальной геополитической ситуации европейские страны сталкиваются с беспрецедентными вызовами в сфере безопасности и необходимостью резко увеличивать расходы на укрепление обороноспособности. И Латвия, и другие европейские государства ищут решения, как финансировать растущие затраты на оборону. [...] Несомненно, к увеличению долга нужно относиться осторожно, он не должен расти бесконтрольно. Поэтому правительство решило, что при финансировании дополнительных расходов на государственную безопасность госдолг не должен превысить 55% от ВВП, хотя фискальные условия Европейского союза допускают долг до 60% от ВВП», — пишет Упениекс.
Действительно ли правительство откажется от данных обещаний?
Однако есть нюанс – еще примерно два года назад партии, формирующие правительство Силини, договорились, похоже, совсем о другом.
Декларация о планируемой деятельности Кабинета министров под руководством Эвики Силини была подписана 15 сентября 2023 года, и в её 40-м пункте указано: «Мы будем проводить такую фискальную политику, которая в долгосрочной перспективе будет поддерживать государственный долг в среднем на уровне 40 % от ВВП».
15 сентября 2023 года было заключено соглашение о сотрудничестве фракций 14-го Сейма, формирующих Кабинет министров Латвийской Республики, где, среди прочего, закреплено, что обязанность фракций-партнёров и депутатов, входящих во фракции, состоит в том, чтобы «не поддерживать и не подписывать представленные законопроекты, проекты решений, самостоятельные предложения или поправки в ходе рассмотрения законопроектов, если они противоречат Декларации о планируемой деятельности Кабинета министров» (пункт 4.2 соглашения о сотрудничестве).
Как видно, это соглашение было заключено значительно позже масштабного вторжения России в Украину, и уже тогда было ясно, что на сферу обороны придётся выделять гораздо больше средств. Поэтому трудно понять, почему война в Украине используется как оправдание очевидного намерения правительства Силини не выполнять ту политику, которую оно в рамках соглашения и декларации своими подписями обязалось реализовать.
Jauns.lv обратился к фракциям «Прогрессивные», «Новое Единство» и Союз зелёных и крестьян с вопросом: будет ли ваша фракция соблюдать обязательства, закреплённые в соглашении о сотрудничестве (в том числе пункт 4.2), в отношении законопроекта о бюджете на 2026 год, если в нём долгосрочно средний уровень госдолга превысит 40 % от ВВП? Ответы будут опубликованы сразу после их получения.
Незадолго до формирования бюджета партии выдвигают ультиматумы
На этой неделе, по сути накануне формирования бюджета, также публично наблюдались конфронтации между партиями, участвующими в его подготовке.
Как сообщалось, «Прогрессивные» выступают против снижения возраста сплошной вырубки леса. Министр земледелия, председатель правления Союза зелёных и крестьян Арманд Краузе резко раскритиковал предложения партии «Прогрессивные» и их подход к лесному хозяйству, утверждая, что их возражения угрожают будущему латвийских лесов и благополучию людей.
Как говорится в заявлении политической силы для СМИ, Союз зелёных и крестьян считает, что «Прогрессивные», выступая против снижения возраста вырубки, в своих публичных заявлениях не называют главные причины, по которым это необходимо. Краузе считает, что «Прогрессивные» не проводят «зелёную политику», так как «засохшие ели, повреждённые короедом, падают на дороги, линии и угрожают людям».
Недавно министр культуры Агнесе Лаце проинформировала коалицию о дополнительных 6 миллионах евро, которые «необходимы для повышения зарплат работников институтов памяти», сообщает LSM.
Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зелёных и крестьян) в понедельник в интервью передаче «Rīta panorāma» на Латвийском телевидении заявил, что Союз зелёных и крестьян в настоящее время не видит возможности двигаться вперёд с проектом бюджета на следующий год, так как в коалиции не достигнуты удовлетворительные решения по вопросу сниженной ставки НДС на часть продуктов питания и содержанию малых сельских школ.
А руководитель парламентской фракции «Нового Единства» Эдмунд Юревицс в интервью агентству LETA отметил, что коалиционным партнёрам «не следует разбрасываться ультиматумами». «Мы готовы к дискуссиям, но призываю всех быть ответственными и не разбрасываться ультиматумами», — сказал Юревиц, подчеркнув, что уже ранее было достигнуто соглашение, что приоритетами в бюджете следующего года являются внутренняя и внешняя безопасность, поддержка семей и образование. Позднее и Эвика Силиня, и другие партнёры публично пытались отрицать наличие серьёзных разногласий и какой-либо нестабильности в коалиции. «Переговоры о бюджете на следующий год укрепляют коалицию, несмотря на вызовы», — заявила премьер-министр.