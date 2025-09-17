Парламентский секретарь Министерства финансов Янис Упениекс: государственный долг в 2026 году составит 51% от ВВП

Если кратко пересказать публикацию на сайте партии — конкретный уровень государственного долга, с которым правительство решило смириться, управляя госфинансами, обосновывается необходимостью выполнения задач в сфере обороны. «В актуальной геополитической ситуации европейские страны сталкиваются с беспрецедентными вызовами в сфере безопасности и необходимостью резко увеличивать расходы на укрепление обороноспособности. И Латвия, и другие европейские государства ищут решения, как финансировать растущие затраты на оборону. [...] Несомненно, к увеличению долга нужно относиться осторожно, он не должен расти бесконтрольно. Поэтому правительство решило, что при финансировании дополнительных расходов на государственную безопасность госдолг не должен превысить 55% от ВВП, хотя фискальные условия Европейского союза допускают долг до 60% от ВВП», — пишет Упениекс.