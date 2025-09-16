День Лачплесиса не станет официальным праздником - комиссия Сейма сказала "нет"

Председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс заявил, что работников интересует не только то, какой день является праздничным, но и то, является ли этот день оплачиваемым. Он подчеркнул, что в контексте данного вопроса не следует трогать дни, которые уже определены как праздничные, например, "отнимать" выходной день у других государственных праздников, чтобы придать такой же статус Дню Лачплесиса. Балдзенс добавил, что 11 ноября можно сделать сокращенным рабочим днем, но это вопрос политического решения.