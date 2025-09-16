"У нас есть все необходимое, проверять не советую": Лукашенко обращается с предупреждением к Латвии и другим странам Балтии

«Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную, — подчеркнул белорусский лидер. — Пока особых рисков и прямых военных угроз не видим, поскольку противопехотные мины — оборонительный тип оружия. Тем более что у нас нет планов переходить границы соседей без приглашения». В то же время Лукашенко вновь выразил готовность Беларуси быть друзьями и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет, и ехать туда, где их ждут, «не на танках, а на тракторах».