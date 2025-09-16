"У нас есть все необходимое, проверять не советую": Лукашенко обращается с предупреждением к Латвии и другим странам Балтии
Западная враждебная политика в отношении Беларуси и России становится откровенно агрессивной, заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко.
В интервью российскому журналу «Разведчик» Лукашенко прокомментировал призыв Польши и стран Балтии заминировать свои границы с Беларусью. «Подобные заявления — лицо общей политики Запада в отношении Беларуси и России. И самое печальное, что политика эта не меняется», — сказал Лукашенко. Он отметил, что прошло 80 лет со времени окончания Второй мировой войны, однако Запад по-прежнему считает Беларусь, Россию и их союз угрозой.
«Под эту марку НАТО спешно вооружает Европу, а Польша и страны Балтии в угоду своим хозяевам выдумывают якобы “защитные” меры. Одна из них — выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью. Все это не что иное, как очередная попытка надавить на Беларусь», — сказал Лукашенко.
«Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную, — подчеркнул белорусский лидер. — Пока особых рисков и прямых военных угроз не видим, поскольку противопехотные мины — оборонительный тип оружия. Тем более что у нас нет планов переходить границы соседей без приглашения». В то же время Лукашенко вновь выразил готовность Беларуси быть друзьями и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет, и ехать туда, где их ждут, «не на танках, а на тракторах».
«Ну зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на выстраивание железных заборов, на преодоление которых мигрантам требуются считанные минуты?» — заявляет Лукашенко.
Союзник российского лидера Владимира Путина Лукашенко отметил, что санкции, введенные против России и Беларуси, также негативно сказались на жизни жителей Польши, Литвы и Латвии. Они сталкиваются с ростом цен на энергию, потерей традиционных рынков и снижением бюджетных поступлений. «Время показало, что санкции — выстрел себе же в ногу», — подчеркнул Лукашенко.
«Однако в руководстве Польши, Литвы и Латвии политические амбиции важнее здравого смысла. Бюджет на оборонные расходы в этих странах уже приближается к 5% ВВП (для сравнения, в Беларуси — не более 1%). За все платят простые люди, социальное самочувствие которых с каждым днем тает вместе с надеждами на лучшую жизнь. Но о них, как и о последствиях безумных решений, никто не думает».
Он подчеркнул, что Беларусь быстро отреагирует на любую прямую угрозу своей территории. «Если перейдут от слов к делу — мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую. Однако соседей не выбирают, они от Бога. И мы всегда предлагали и предлагаем жить по‑добрососедски. Не хотят. Творят на границе такое, что уму непостижимо».