ИИ в школах Латвии - как бороться с поддельными домашними заданиями и нужно ли это делать?

Все опрошенные эксперты едины во мнении: запрет ИИ не является решением. Вместо этого нужно сосредоточиться на умном и критическом его применении. Александр Ланге подчеркивает, что ИИ может быть отличным инструментом для развития навыков, если использовать его, критически оценивая полученную информацию. Он также указывает, что в школах уже преподают критическое мышление и медиаграмотность, поэтому школьники часто бывают даже более критичными, чем взрослые.