ИИ в школах Латвии - как бороться с поддельными домашними заданиями и нужно ли это делать?
Новый учебный год начался, а вместе с ним в жизнь школьников вернулись и домашние задания. У учителей же появилась новая головная боль — как отличить выполненную учеником работу от продукта, созданного искусственным интеллектом?
Современные технологии создали новую реальность, в которой подделываются не только домашние задания. Технологии позволяют генерировать «правильные ответы» даже во время контрольных работ и экзаменов. Проведенный весной опрос Государственного агентства по развитию образования (VIAA) показал однозначную картину: 81% школьников признались, что используют ИИ-инструменты, в том числе и в учебе. Но действительно ли этот новый помощник приносит пользу, или в долгосрочной перспективе он вредит?
Большинство школьников уже используют, но не всегда разумно
Эксперты признают, что у применения ИИ есть и светлые стороны. Методист VIAA Эдийс Фрейманис отмечает, что многие школьники используют ИИ осмысленно, например, чтобы проверить правильность своих ответов, и это укрепляет уверенность в проделанной работе.
Но проблемы начинаются тогда, когда ученики больше даже не пытаются решать задания сами, а просто копируют ответы, выданные ИИ. Такой подход, хоть и быстрый, таит в себе серьезные риски.
Чрезмерная зависимость от ИИ может иметь несколько негативных последствий. Во-первых, существует риск получить недостоверную информацию, так как ИИ тоже ошибается. Во-вторых, и это еще важнее, в долгосрочной перспективе могут снизиться когнитивные способности и навыки мышления учеников. Сертифицированный психолог Зане Гулбе подчеркивает, что такой подход тормозит способность ребенка анализировать ситуации, принимать решения и развивать мышление. «Если твои домашние задания выполняет искусственный интеллект, то твои знания не закрепляются», — объясняет она, напоминая, что главная цель домашней работы — повторение и закрепление изученного в школе.
Эксперимент показывает: искусственный интеллект склонен ошибаться
Чтобы проверить точность ИИ, журналистка вместе с директором и учителем истории Бабитской средней школы Александром Ланге провела эксперимент, задав ИИ вопросы из учебного материала.
Уже на первом вопросе — кто и где провозгласил независимость Латвии — ИИ допустил ошибку, утверждая, что акт провозглашения зачитал Янис Чаксте, хотя на самом деле это сделал Густав Земгалс.
Также на вопрос о Учредительном собрании были получены неточные ответы, например, неверно указана роль Карлиса Улманиса. Интересно, что даже платная версия ChatGPT допустила те же ошибки. Этот эксперимент ясно показывает, что информации, выданной ИИ, нельзя доверять безоговорочно — ее всегда нужно проверять.
Решение — не запрещать, а учить использовать с умом
Все опрошенные эксперты едины во мнении: запрет ИИ не является решением. Вместо этого нужно сосредоточиться на умном и критическом его применении. Александр Ланге подчеркивает, что ИИ может быть отличным инструментом для развития навыков, если использовать его, критически оценивая полученную информацию. Он также указывает, что в школах уже преподают критическое мышление и медиаграмотность, поэтому школьники часто бывают даже более критичными, чем взрослые.
Чтобы способствовать ответственному использованию ИИ, Эдийс Фрейманис предлагает школам разработать единые рекомендации о том, в каких случаях и каким образом ученики могут применять ИИ-инструменты.
Он также призывает учителей пересмотреть формат домашних заданий, чаще предлагая работы, связанные с личным опытом школьников, а не только с воспроизведением фактов, что легко может сделать ИИ. Например, сочинения и другие письменные задания лучше выполнять на уроках, а не дома.
Искусственный интеллект, безусловно, стал частью нашей повседневной жизни, и его грамотная интеграция в учебный процесс — это вызов будущего как для учеников, так и для педагогов.