В Европе растет число случаев лихорадки Западного Нила - латвийцев тоже призывают соблюдать меры профилактики

По информации ECDC, по состоянию на 13 августа этого года в восьми странах Европы зарегистрированы 335 случаев заражения лихорадкой Западного Нила у людей и 19 летальных исходов. Все заразились в своих странах проживания. Больше всего случаев — 274 — выявлено в Италии. Далее следует Греция с 35 случаями, Сербия — с девятью, а во Франции зафиксировано семь случаев. Также шесть случаев зарегистрированы в Румынии, два — в Венгрии, а по одному — в Болгарии и Испании.