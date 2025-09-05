В Европе растет число случаев лихорадки Западного Нила - латвийцев тоже призывают соблюдать меры профилактики
Хотя число случаев лихорадки Западного Нила в Европе достигло самого высокого уровня за последние годы, в Латвии до сих пор не зарегистрировано случаев заболевания среди людей. Тем не менее необходимо соблюдать меры профилактики.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), прошлой осенью вирус лихорадки Западного Нила впервые был лабораторно подтвержден у дикого птицы в Риге. Подобный случай заражения птицы был выявлен и в Эстонии. Это указывает на возможную циркуляцию вируса в странах Балтии и соответствует тенденции, отмеченной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), что инфекция постепенно распространяется на север.
По информации ECDC, по состоянию на 13 августа этого года в восьми странах Европы зарегистрированы 335 случаев заражения лихорадкой Западного Нила у людей и 19 летальных исходов. Все заразились в своих странах проживания. Больше всего случаев — 274 — выявлено в Италии. Далее следует Греция с 35 случаями, Сербия — с девятью, а во Франции зафиксировано семь случаев. Также шесть случаев зарегистрированы в Румынии, два — в Венгрии, а по одному — в Болгарии и Испании.
Как отмечает SPKC, достигнут наивысший уровень заболеваемости за последние три года, и прогнозы ECDC указывают, что уровень заражения продолжит расти, достигая пика в сентябре.
Распространению болезни способствуют климатические и природные факторы — более длинное лето, мягкие зимы и изменчивое количество осадков, что создает благоприятные условия для размножения комаров, являющихся переносчиками вируса.
У большинства людей — около 80% — инфекция протекает бессимптомно. В примерно 20% случаев заболевание проявляется как гриппоподобная лихорадка с головной болью, мышечными болями, сыпью и усталостью. В редких случаях развиваются тяжелые осложнения, такие как менингит или энцефалит, которые особенно опасны для пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.
Вакцины от лихорадки Западного Нила нет.
SPKC призывает жителей даже осенью, когда заболеваемость в Европе достигает максимума, особенно при поездках в страны с высоким уровнем заражения, соблюдать меры профилактики:
- использовать средства против комаров,
- носить одежду с длинными рукавами и длинные брюки, особенно утром и вечером,
- ставить москитные сетки на окна и использовать противомоскитные пологи,
- регулярно устранять емкости со стоячей водой возле домов (ведра для дождевой воды и пр.), где могут размножаться комары.
Жителей также призывают сообщать в Продовольственно-ветеринарную службу о найденных мертвых птицах (воронах, сойках, совах, ястребах и орлах), так как такие наблюдения помогают отслеживать распространение вируса.
Кроме лихорадки Западного Нила, в Европе все чаще фиксируются и другие вирусы, переносимые комарами, в том числе лихорадка чикунгунья, число случаев которой в этом году достигло рекордного уровня: с начала года во Франции зарегистрировано 227 случаев, а в Италии — 63. Также зарегистрированы случаи лихорадки денге: 14 — во Франции, пять — в Италии и два — в Португалии.