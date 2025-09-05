Путь великого дизайнера Джорджо Армани - от страхов военного детства до "тихого" показа в поддержку Украины
В возрасте 91 года скончался Джорджо Армани — итальянский модельер и основатель одноименной бизнес-империи. Он вошел в историю как дизайнер, изменивший представления о стиле и красоте. В моде он видел, прежде всего, проявление коммуникации, свободы и солидарности. «Новая-Европа» рассказывает, чем он запомнится.
В феврале 2022 года модели в новых нарядах Джорджио Армани вышли на подиум без какого-либо музыкального сопровождения — в абсолютной тишине. Дизайнер решил именно так представить свою коллекцию на миланской неделе моды в знак солидарности с Украиной.
Так Армани первым использовал показ на одной из главных мировых модных площадок, чтобы осудить российское вторжение. В интервью британскому Vogue дизайнер пояснил, что идея пришла ему за несколько часов до начала шоу. «Мне очень хотелось показать, что мое сердце с украинцами. Мне нужно было найти способ донести до них, что мы здесь не празднуем, потому что происходящее там меня действительно беспокоит. Поэтому я сказал своей команде, что не хочу никакой музыки в шоу. Все были тронуты, и я думаю, что и за кулисами, и в театре тишина была громче и гораздо сильнее любой музыки», — сказал он.
Это не единственная попытка Армани помочь Украине. В марте того же года The Armani Group объявила о пожертвовании 500 тысяч евро Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) для оказания помощи и защиты украинским беженцам.
Компания также пообещала передать нуждающимся одежду: итальянская некоммерческая организация Comunità di Sant’Egidio распределяла ее на границе с Украиной.
Детство, которое изменило всё
Армани сам хорошо понимал, что такое война. Он родился во время Великой депрессии, в июле 1934 года, и вырос при фашистской диктатуре Бенито Муссолини: в городе Пьяченца на севере Италии, подвергшемуся интенсивным бомбардировкам во время Второй мировой войны.
В мемуарах Армани вспоминал, как было страшно жить под обстрелами и укрываться в убежищах. Дизайнер открыто рассказывал и о прямых последствиях войны, когда не было ни денег, ни еды.
Отец Армани работал клерком в местном штабе фашистов, и Джорджио хорошо запомнил, как выглядела его форма: «Черный жакет из грубой шерстяной ткани, мешковатые серо-голубые габардиновые брюки, черный галстук поверх черной рубашки».
Спасением для будущего модельера во время войны стало черно-белое кино и местный театр, где его дед работал парильщиком. В постановках его не в последнюю очередь поражала красота декораций. Те впечатления по сей день отражаются в дизайне и образах Армани, замечал Vogue.
Может быть, все это и вылилось в уникальную способность Армани создавать казалось бы, простые, но на самом деле изысканные и выразительные вещи. Он «обладает способностью создавать простоту, за которой скрывается сложность его таланта, вдохновения и амбиций», описывал работу модельера журнал Harper’s Bazaar.
Правила, границы и крой
В индустрии Армани считается дизайнером, коренным образом изменившим правила современной моды. Так, он первым запретил моделям с индексом массы тела (вес в килограммах делится на квадрат роста в метрах) меньше 18 выходить на подиум. Такое решение Армани принял после того, как манекенщица Ана Каролина Рестон умерла от голода из-за нервной анорексии.
«Я нарушал правила дизайна, но никогда не стремился совершить революцию. Просто следовал своим инстинктам. Освобождал людей от неудобного кроя и в то же время стирал границы между тем, что считалось "мужской" и "женской" одеждой», — говорил модельер о своем видении. Так, в 1978-м актриса Дайан Китон, чей образ создавал Армани, вышла получать премию «Оскар» за роль в «Энни Холл» Вуди Аллена в удлиненном сером жакете с розовым цветком в петлице, который стал событием сам по себе. А в 1990-м актриса Джулия Робертс появилась в мужском костюме от Armani на вручении «Золотого глобуса».
Костюмы от Армани можно было заметить и на экране. Например, дизайнер отвечал за образ персонажа Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо» 1980 года. Позже актер надел наряд от Армани на собственную свадьбу с Сидни Кроуфорд. В «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино персонаж Брэда Питта прикидывается итальянцем в смокинге Армани, костюм этого бренда носит и Брюс Уэйн (Кристиан Бэйл) в двух частях «Темного рыцаря» Кристофера Нолана.
Армани был большим поклонником спорта. Он занимал пост президента баскетбольной команды «Олимпия Милан», а также одевал сборную Англии по футболу, лондонский «Челси» и итальянский «Наполи», знаменосцев на открытии зимней Олимпиады в Турине и олимпийцев на летних Играх в Лондоне. С 2021-го бренд работает с пилотами и технической командой Ferrari.
Компания Армани находится в статусе бизнес-империи, охватывающей все уровни продуктовой пирамиды: от высокой моды, парфюмерии и часов до мебели, гостиниц и оптики. Сегодня годовой оборот компании составляет около 2,3 млрд долларов, тогда как сам дизайнер занимал место в топ-500 богатейших людей мира.
Армани серьезно отнесся к пандемии коронавируса. Во время Недели моды в Милане, еще до отмены всех масштабных мероприятий, он решил провести онлайн-трансляцию своего показа вместо того, чтобы показать его привычным образом. Другие дизайнеры его примеру не последовали. Когда на фабриках обязали ввести карантин, Армани приостановил обычное производство, чтобы заняться пошивом медицинских комбинезонов. «Я посчитал своим долгом внести свой вклад во время чрезвычайной ситуации, предоставив то, что действительно необходимо [людям]. Этот кризис требует вклада от каждого из нас. Это — мой. Мы все должны активизироваться, потому что все мы — часть человечества: всё так просто. Мы не привилегированное меньшинство, и нам всем следует избавиться от этого образа мышления», — пояснял он в интервью с The Talks.