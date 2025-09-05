Путь великого дизайнера Джорджо Армани - от страхов военного детства до "тихого" показа в поддержку Украины

Так Армани первым использовал показ на одной из главных мировых модных площадок, чтобы осудить российское вторжение. В интервью британскому Vogue дизайнер пояснил, что идея пришла ему за несколько часов до начала шоу. «Мне очень хотелось показать, что мое сердце с украинцами. Мне нужно было найти способ донести до них, что мы здесь не празднуем, потому что происходящее там меня действительно беспокоит. Поэтому я сказал своей команде, что не хочу никакой музыки в шоу. Все были тронуты, и я думаю, что и за кулисами, и в театре тишина была громче и гораздо сильнее любой музыки», — сказал он.