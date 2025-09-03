Черная пятница еще далеко? Ошибаетесь! Компании уже ищут временных работников
Компании начинают заранее готовиться к сезону повышенного спроса: уже сейчас ведется активный подбор временных сотрудников для работы в рознице, логистике и электронной коммерции, чтобы обеспечить бесперебойную работу в период Черной пятницы и предновогодних распродаж.
Каждое время года приносит как новые возможности, так и вызовы для рынка труда. Осенью стоит обратить внимание на такие факторы, как доступность студентов, предстоящие распродажи и другие обстоятельства, которые повлияют на планирование рабочих процессов в компаниях. Платформа временной занятости Workis делится основными тенденциями, которые будут влиять на рынок труда в осенний сезон.
Летом многие студенты активно ищут подработку, которая позволила бы им заработать дополнительные средства и получить новый опыт. Однако в сентябре интерес молодёжи к дополнительной работе снижается — начинаются занятия, и учёба занимает всё больше времени. Работодателям стоит учитывать эту тенденцию. Некоторые компании, например, заранее предлагают студентам работу с частичной занятостью, понимая, что позже будет сложнее найти дополнительных работников.
На самом деле студенты — лишь одна из групп, заинтересованных в подработке. Её выбирают также люди с постоянной занятостью и родители, которым важен гибкий график. Однако и среди этих групп интерес снижается в сентябре, поскольку приходится адаптироваться к новому ритму учебного года.
В то же время осень — это и период подготовки компаний к самому напряжённому сезону продаж в году. Чёрная пятница (Black Friday), Киберпонедельник (Cyber Monday) и приближение декабрьских праздников вызывают резкий рост спроса на временных сотрудников. Хотя Чёрная пятница, которая состоится 28 ноября, и другие события пока могут казаться далекими, компании хорошо понимают, что праздничный сезон наступит стремительно. Чтобы быть готовыми, многие работодатели уже сейчас консультируются о том, как оптимизировать процессы найма и адаптации, делая решения по временной занятости удобными и привлекательными для обеих сторон.
Розничные торговцы, как правило, первыми начинают искать дополнительных кассиров и продавцов. В свою очередь, компании, оперирующие в сфере электронной коммерции и транспорта укрепляют логистические цепочки, нанимая дополнительных работников складов и курьеров, чтобы справиться с увеличившимся объёмом доставок. Для многих людей краткосрочные подработки, включая смены на один день, становятся источником дополнительного дохода и ценного трудового опыта.
«Осень — это одновременно и время вызовов, и время возможностей, когда внедрение краткосрочных смен означает не только привлечение работников, но и сохранение конкурентоспособности компании. Модель работы по запросу становится важным бизнес-преимуществом, поэтому к ней стоит относиться как к продуманной стратегии», — подчёркивает менеджер по работе с клиентами платформы временной занятости Workis Байба Розентале.
Ещё одна тенденция, влияющая на рынок труда, — это превращение гибридной модели работы в «новый стандарт», который активно ищут сотрудники. Она больше не воспринимается как дополнительное преимущество, а считается само собой разумеющимся форматом работы, особенно среди молодых работников. Для работодателей это означает, что вакансии с возможностью гибридного формата значительно чаще привлекают мотивированных кандидатов.
Для компаний важно следить за изменениями на рынке труда и адаптироваться к ним. Организации, которые внедряют модель занятости по запросу, гораздо легче справляются с сезонными всплесками спроса и успешнее привлекают сотрудников — ведь в конечном итоге именно люди стоят за каждым бизнесом.