Черная пятница еще далеко? Ошибаетесь! Компании уже ищут временных работников

В то же время осень — это и период подготовки компаний к самому напряжённому сезону продаж в году. Чёрная пятница (Black Friday), Киберпонедельник (Cyber Monday) и приближение декабрьских праздников вызывают резкий рост спроса на временных сотрудников. Хотя Чёрная пятница, которая состоится 28 ноября, и другие события пока могут казаться далекими, компании хорошо понимают, что праздничный сезон наступит стремительно. Чтобы быть готовыми, многие работодатели уже сейчас консультируются о том, как оптимизировать процессы найма и адаптации, делая решения по временной занятости удобными и привлекательными для обеих сторон.