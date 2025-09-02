Трагедия в Аглоне: на ежегодном велопробеге мужчине стало плохо, и он умер

По словам свидетелей, до приезда скорой мужчина оставался в сознании, но вел себя агрессивно, из-за чего пришлось вызвать полицию. Очевидцы также предполагают, что велосипедист мог быть недостаточно готов к самой длинной дистанции, либо перед стартом использовал энергетики или стимуляторы. Официального подтверждения этим версиям нет.