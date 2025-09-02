Трагедия в Аглоне: на ежегодном велопробеге мужчине стало плохо, и он умер
В субботу, 30 августа, в Аглоне проходил ежегодный велопробег Ar veļiku pa Aglyunu ("На велосипеде по Аглоне"), во время которого произошла трагедия. На 32-километровом участке дистанции у озера Велнэзерс (Чертово озеро) одному из участников внезапно стало плохо. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его жизнь медикам не удалось,
Как сообщает портал Gorod.lv, на место происшествия прибыла дежурная бригада, а позднее и реанимационная команда. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался в больнице. Организаторы отмечают, что на трассе дежурил медицинский работник, а по маршруту двигался автомобиль технической помощи.
По словам свидетелей, до приезда скорой мужчина оставался в сознании, но вел себя агрессивно, из-за чего пришлось вызвать полицию. Очевидцы также предполагают, что велосипедист мог быть недостаточно готов к самой длинной дистанции, либо перед стартом использовал энергетики или стимуляторы. Официального подтверждения этим версиям нет.
Организатор мероприятия Ингуна Баркевича подчеркнула, что пробег носит семейный и любительский характер и не является соревнованием на результат. Она напомнила, что каждый участник обязан трезво оценивать свои силы, а безопасность должна быть приоритетом. За все время проведения подобных инцидентов ранее не происходило.
Общество Neaizmirstule, выступающее организатором, действует как некоммерческая общественная организация. В этом году велосипедистам предлагались два маршрута — 15 и 32 километра. Мужчина выбрал более длинный путь. Всего в велопробеге участвовал 181 человек. Это первый смертельный случай за всю историю мероприятия.
В Службе неотложной медицинской помощи отметили, что подобные трагедии на массовых спортивных событиях чаще всего связаны с переоценкой собственных возможностей и недостаточной подготовкой.
Пробег был организован Neaizmirstule совместно с инициативными группами жителей, самоуправлением Прейльского края и управой Аглонской волости. Финансирование поступило из программ малых грантов ЕС, а также от предпринимателей и спонсоров.
Ранее сообщалось, что 14 августа во время процессии с постамента упала копия иконы Аглонской Божьей Матери, причинив легкие ушибы ее носильщикам. Видео инцидента быстро разошлось в соцсетях. На записи слышно, как одна из присутствующих женщин по-русски говорит: «Нехороший знак».