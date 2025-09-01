Профессор и адвокат: появился первый кандидат на должность омбудсмена
Правящая коалиция Латвии выдвинула профессора Карину Палкову на пост омбудсмена, отметив ее высокий профессионализм и опыт в защите прав человека, юридической практике и академической деятельности. Решение поддержали несколько партий.
Партии правящей коалиции договорились выдвинуть на должность омбудсмена профессора Рижского университета им. Страдиня (РУС) Карину Палкову, сообщила в соцсетях премьер-министр Эвика Силиня. Ее кандидатуру предложил Союз зеленых и крестьян (СЗК). Председатель правления СЗК высоко оценил профессиональную квалификацию и опыт Палковой, отметив, что это позволит ей в полной мере выполнять обязанности омбудсмена, обеспечивать соблюдение прав человека в Латвии и укреплять принципы добросовестного управления в органах государственной власти и самоуправлениях.
Поддержать кандидатуру Палковой на пост омбудсмена решила и партия "Прогрессивные". Как заявил ее лидер Андрис Шуваев, Палкова зарекомендовала себя как в академической среде, будучи деканом факультета социальных наук РУС и доктором юридических наук, так и в качестве присяжного адвоката. "Мы уверены, что профессионализм, энергия и способность понимать потребности общества Палковой обеспечат сильную и современную работу института омбудсмена на благо жителей Латвии", - сказал Шуваев.
Палкова - присяжный адвокат, специализирующийся на медицинском праве. Она является деканом факультета социальных наук РУС и ведущим научным сотрудником. Палкова также является внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов. Ранее она возглавляла общественный совет Юрмальской городской думы. Целью совета является содействие развитию неправительственного сектора и гражданского участия в городе.
В среду Палкова встретится с парламентской фракцией "Нового Единства".
Согласно закону, омбудсмен назначается Сеймом по предложению не менее десяти депутатов, а срок его полномочий составляет пять лет. В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, которые предоставят и президенту Латвии право выдвигать кандидатуру омбудсмена. Поправки должны быть поддержаны Сеймом еще в трех чтениях.
После увольнения прежнего омбудсмена Юриса Янсонса Бюро омбудсмена продолжает свою работу под руководством заместителя омбудсмена Инеты Пиляне.