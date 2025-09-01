Профессор и адвокат: появился первый кандидат на должность омбудсмена

Поддержать кандидатуру Палковой на пост омбудсмена решила и партия "Прогрессивные". Как заявил ее лидер Андрис Шуваев, Палкова зарекомендовала себя как в академической среде, будучи деканом факультета социальных наук РУС и доктором юридических наук, так и в качестве присяжного адвоката. "Мы уверены, что профессионализм, энергия и способность понимать потребности общества Палковой обеспечат сильную и современную работу института омбудсмена на благо жителей Латвии", - сказал Шуваев.