Обмануть хотели? Шоколадка Milka уменьшилась, а упаковка не изменилась - теперь будет суд
В Германии потребительская организация подала иск против производителя шоколада Milka из-за уменьшения веса плитки на 10% при сохранении прежней упаковки, что может ввести покупателей в заблуждение.
В Германии подан иск против производителя шоколада Milka из-за "вводящей в заблуждение" упаковки, которая осталась прежней, несмотря на сокращение веса продукта на 10%. Об этом сообщает Spiegel.
Гамбургский Центр защиты прав потребителей обратился в суд с претензией к Mondelez, утверждая, что уменьшение веса шоколадки Milka на одну десятую произошло незаметно для покупателей, что является обманом. Дело будет рассматриваться в Региональном суде Бремена. В Центре защиты прав потребителей обвиняют производителя в том, что после снижения веса упаковка и длина шоколадки остались без изменений, заметных для глаз покупателя — лишь толщина уменьшилась на миллиметр.
Эксперт Армин Валет пояснил: "Многие покупатели годами берут Milka в привычной упаковке, полагая, что получают тот же объем шоколада. Но их вводят в заблуждение, ведь теперь некоторые плитки содержат всего 90 граммов, при том что цена осталась прежней или даже выросла".
По мнению Центра, производитель обязан был более явно указать уменьшенный вес. Хотя информация есть на лицевой стороне упаковки мелким шрифтом, ее оформление делает ее практически незаметной на полках магазинов. В иске требуют обязать Mondelez более четко информировать покупателей о весе продукции. Армин Валет также считает, что правительство Германии должно обязать производителей в течение минимум шести месяцев после уменьшения размера упаковки открыто уведомлять потребителей об изменениях.
В то же время Mondelez Germany отвергает обвинения. Представитель компании заявил, что актуальный вес каждой плитки четко указан, а сведения об уменьшении размеров размещены на всех официальных ресурсах. Он добавил, что за последний год цена на какао почти утроилась, достигнув рекордных значений, поэтому для сохранения конкурентоспособности и качества продукции компания была вынуждена сократить размеры шоколадок.
Исход судебного дела в Бремене может стать прецедентом для всей Европы, определив новые стандарты честности в отношениях между производителями и потребителями в условиях экономической нестабильности.