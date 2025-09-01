Обмануть хотели? Шоколадка Milka уменьшилась, а упаковка не изменилась - теперь будет суд

Гамбургский Центр защиты прав потребителей обратился в суд с претензией к Mondelez, утверждая, что уменьшение веса шоколадки Milka на одну десятую произошло незаметно для покупателей, что является обманом. Дело будет рассматриваться в Региональном суде Бремена. В Центре защиты прав потребителей обвиняют производителя в том, что после снижения веса упаковка и длина шоколадки остались без изменений, заметных для глаз покупателя — лишь толщина уменьшилась на миллиметр.