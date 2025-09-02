У иностранных студентов жизнь в Латвии нелегкая - много заработать здесь не получается
Европа - одно из самых привлекательных направлений для молодых людей. Около 1,76 млн иностранцев приезжают в ЕС, чтобы получить высшее образование, что составляет 8,4 % от общего числа студентов.
Выбирая место учебы, иностранные студенты учитывают множество факторов. Один из самых важных вопросов - смогут ли они работать во время учебы.
Как сообщает Euronews Business, иностранные студенты могут работать в 30 европейских странах, включая государства-члены ЕС, Великобританию, Норвегию и Исландию, при условии, что они получают высшее образование. В одних странах разрешение на работу не требуется. В других разрешение требуется только для студентов из стран, не входящих в ЕС/ЕЭП.
Латвия - либеральная страна
В 14 из 30 стран иностранным студентам не требуется разрешение на работу. К ним относятся Великобритания, Франция, Ирландия, Швеция, Финляндия, Португалия, Болгария, Румыния, Венгрия, Польша, Словакия, Эстония, Латвия и Литва. Это делает данные направления особенно привлекательными для студентов, которые хотят быстро начать работать без лишней бумажной волокиты.
В Австрии, Бельгии, Дании, Греции и Италии разрешение на работу во время учебы требуется только студентам, из стран не входящих в ЕС/ЕЭП. В Чехии и Хорватии студентам не из ЕС также может потребоваться разрешение на работу, в зависимости от каждого конкретного случая.
В восьми странах иностранные студенты должны получить разрешение на работу. Это Испания, Нидерланды, Словения, Норвегия, Мальта, Люксембург, Исландия и Кипр.
Скромная оплата
В большинстве европейских стран, представленных в списке, иностранные студенты могут работать не более 20 часов в неделю. В некоторых государствах этот порог ниже, например, в Люксембурге (15 часов) и Нидерландах (16 часов). Во многих странах студентам разрешено работать больше часов и даже полный рабочий день во время летних или академических каникул.
Предполагаемая почасовая оплата труда варьируется от 3,32 евро в Болгарии до 18 евро в Люксембурге и 17-19 евро в Исландии. В половине стран заработная плата за час ниже 8 евро. В Венгрии студен получает в час 4,19 евро, в Эстонии 4,30 евро, в Латвии 4,47 евро, в Словакии 4 ,69 евро.
В итоге в Латвии зарубежный студент может заработать в месяц около 370 евро - очень скромная сумма по сравнение с теми, которые может получить студент в других странах.
Так, исходя из максимально допустимого количества часов в неделю и средней почасовой оплаты, студенты в Великобритании могут зарабатывать до 977 фунтов стерлингов (1127 евро) в месяц. В Германии и Испании эта цифра составляет около 1 111 евро. Во Франции иностранные студенты могут получать до 900 евро в месяц, а в Италии - от 600 до 750 евро.
