У иностранных студентов жизнь в Латвии нелегкая - много заработать здесь не получается

Так, исходя из максимально допустимого количества часов в неделю и средней почасовой оплаты, студенты в Великобритании могут зарабатывать до 977 фунтов стерлингов (1127 евро) в месяц. В Германии и Испании эта цифра составляет около 1 111 евро. Во Франции иностранные студенты могут получать до 900 евро в месяц, а в Италии - от 600 до 750 евро.