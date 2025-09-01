Европейское исследование: в Латвии слишком много людей с инвалидностью, которые едва сводят концы с концами
В 2024 году почти каждый четвертый человек с инвалидностью в ЕС с трудом сводит концы с концами, по сравнению с одним из шести человек без инвалидности. Это неравенство заметно во всех странах ЕС. Но в Латвии оно особо ярко выражено.
В Люксембурге, Германии, Нидерландах и Финляндии люди с ограниченными возможностями реже испытывают финансовые трудности. Напротив, в Греции и Болгарии более половины респондентов сообщили, что им трудно сводить концы с концами.
В Латвии ситуация получше, но не сильно - 36,2% инвалидов выживают с трудом. Это ставит страну на пятое место в ЕС. Хуже дела обстоят, как уже было сказано, в Греции и Болгарии, а также в Словакии и Хорватии.
Наличие работы не всегда выводит людей из бедности, независимо от того, есть у них инвалидность или нет, но обычно снижает риск ее возникновения. Однако работа, школа, услуги и информация не всегда легко доступны для людей с ограниченными возможностями.
Только половина людей с инвалидностью имеют работу по сравнению с тремя из четырех людей без инвалидности. При этом почти 10 % из них в 2024 году угрожала бедность.
Среди всех типов неравенства на рынке труда, таких как пол, иностранное происхождение или инвалидность, последний привел к наибольшему разрыву в занятости.
В 2024 году разрыв в занятости между людьми с инвалидностью и без нее составлял 24 процентных пункта.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Education Economics, разрыв в занятости в возрастной группе от 25 до 34 лет (19%) объясняется разрывом в образовании между людьми с инвалидностью и без нее.