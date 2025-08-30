ВИДЕО: озвучены возможные причины трагедии на авиашоу - в Польше разбился истребитель F-16
Во время подготовки к авиашоу в польском Радоме разбился истребитель F-16, пилот погиб. Эксперты рассматривают технические неисправности, состояние пилота и погодные условия как возможные причины трагедии.
Одной из причин трагической аварии в Радоме военный эксперт Мариуш Цельма в интервью телеканалу Polsat News назвал возможные неполадки в работе двигателя у пилота. Эксперт также добавил, что причиной могла быть плохая техническая эксплуатация самолета или, возможно, у пилота были проблемы со здоровьем. «Важно знать, как обслуживался самолет, в каком техническом состоянии он был, в каком физическом и психическом состоянии находился пилот, а также какую информацию он имел о погоде», – отметил он.
Трагедию прокомментировал и экономист Адам Ручински, имеющий лицензию пилота. По его мнению, разбившийся F-16 был высоко оценен среди летчиков. «F-16 – это самолет, который доказал себя во многих миссиях. Пилоты его хвалят, он действительно очень хороший», – сказал экономист в эфире Polsat News. «К сожалению, авиашоу – это место, где иногда происходят несчастные случаи», – добавил он. В передаче Debata Gozdyry он подчеркнул, что в таком случае, когда самолет летит на большой скорости, а пилот не успевает катапультироваться, шансы выжить крайне малы.
Как известно, в четверг, готовясь к авиашоу в центральном польском городе Радом, потерпел аварию польский истребитель F-16, и пилот погиб. В польских СМИ опубликованы видеоматериалы, на которых видно, как самолет выполнял акробатический маневр, прежде чем упал на взлетно-посадочную полосу и загорелся.
В Радоме, находящемся примерно в 100 километрах к югу от Варшавы, в эти выходные должно было пройти авиашоу. После инцидента мероприятие отменили.