ВИДЕО: озвучены возможные причины трагедии на авиашоу - в Польше разбился истребитель F-16

Трагедию прокомментировал и экономист Адам Ручински, имеющий лицензию пилота. По его мнению, разбившийся F-16 был высоко оценен среди летчиков. «F-16 – это самолет, который доказал себя во многих миссиях. Пилоты его хвалят, он действительно очень хороший», – сказал экономист в эфире Polsat News. «К сожалению, авиашоу – это место, где иногда происходят несчастные случаи», – добавил он. В передаче Debata Gozdyry он подчеркнул, что в таком случае, когда самолет летит на большой скорости, а пилот не успевает катапультироваться, шансы выжить крайне малы.