Украина меняет посла в Латвии - указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Анатолия Куцевола от должности посла в Латвии. Кто займет пост — пока не сообщается.
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола. Соответствующий указ опубликован на сайте Канцелярии президента Украины.
"Освободить Куцевола Анатолия Анатолевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвийской Республике", - сказано в указе. Кто его заменит, пока неизвестно.
Анатолий Куцевол был назначен послом Украины в Латвии в декабре 2022 года. Ранее он работал заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины, в Администрации президента, был главным специалистом Бюро европейской интеграции секретариата Кабмина и занимал должность заместителя директора Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции. Также дипломат занимал должность начальника Управления стратегического планирования.