Украина меняет посла в Латвии - указ Зеленского

Анатолий Куцевол был назначен послом Украины в Латвии в декабре 2022 года. Ранее он работал заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины, в Администрации президента, был главным специалистом Бюро европейской интеграции секретариата Кабмина и занимал должность заместителя директора Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции. Также дипломат занимал должность начальника Управления стратегического планирования.