Минэкономики требует полной смены совета Rīgas siltums
Министерство экономики требует немедленного созыва внеочередного собрания акционеров Rīgas siltums с целью отставки всего совета предприятия, обвиняя его в пассивности и неспособности предотвратить рост тарифов.
Министерство экономики как второй крупнейший акционер Rīgas siltums требует немедленно созвать новое внеочередное собрание акционеров, чтобы принять решение по предложению об отзыве всего состава совета предприятия, сообщили в министерстве.
На повестку дня собрания акционеров Rīgas siltums 6 октября по вопросу о совете и его задачах на голосование был вынесен только один проект решения - предложение Минэкономики отозвать председателя совета Евгения Белезяка и заместителя председателя Гатиса Сниедзиньша, но это предложение не было поддержано. Альтернативных предложений по вопросу о совете и его задачах другие акционеры на голосование не вынесли.
3 сентября Минэкономики как один из акционеров Rīgas siltums предложил созвать внеочередное собрание акционеров для принятия решения о совете предприятия. По оценке министерства, совет Rīgas siltums не был достаточно амбициозен и не проявил инициативы в предотвращении повышения тарифа на тепло.
В понедельник министр экономики Виктор Валайнис сообщил, что Минэкономики снова предложит уволить весь состав совета предприятия. В совет предприятия также входят Мартиньш Лаздовскис, Артурс Вейцс и Матисс Паэгле.
В передаче "Сегодняшний вопрос" председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подтвердил, что достигнута договоренность о смене всего совета Rīgas siltums в ближайшее время.