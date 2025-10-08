Минэкономики требует полной смены совета Rīgas siltums

На повестку дня собрания акционеров Rīgas siltums 6 октября по вопросу о совете и его задачах на голосование был вынесен только один проект решения - предложение Минэкономики отозвать председателя совета Евгения Белезяка и заместителя председателя Гатиса Сниедзиньша, но это предложение не было поддержано. Альтернативных предложений по вопросу о совете и его задачах другие акционеры на голосование не вынесли.