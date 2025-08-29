Война на десятилетия: украинский военный высказался о вероятности затяжного противостояния с Россией
Украинский военный и экс-народный депутат Игорь Луценко считает, что война с Россией может длиться десятки лет. Украина должна адаптироваться к затяжному конфликту, ограничив технические возможности агрессора и реформировав мобилизацию.
С каждым днем становится все очевиднее: война, которую Россия ведет против Украины, может затянуться на десятилетия. Об этом заявил военный и бывший народный депутат Игорь Луценко, выступая в эфире Radio NV. По его словам, несмотря на прошедшие три с половиной года полномасштабного вторжения, перспективы завершения конфликта пока не просматриваются.
Луценко подчеркивает, что Россия обладает значительными ресурсами для продолжения боевых действий. Страна-агрессор провела лишь одну ограниченную мобилизацию, но при этом способна финансировать войну без необходимости массово привлекать население. Это говорит о том, что российская экономика, несмотря на санкции и изоляцию, все еще может поддерживать военные усилия. Особую тревогу вызывает, по мнению Луценко, не только текущая ситуация, но и политическая мотивация российской нации.
Он убежден, что стремление к агрессии не ограничивается личностью Владимира Путина. Даже после смены власти в Кремле, желание продолжать войну может сохраниться у его преемников. Это делает конфликт не просто затяжным, а потенциально поколенческим.
В таких условиях Украина должна пересмотреть свою стратегию. Луценко считает, что ключевой задачей является ограничение технических возможностей России — от производства вооружений до найма наемников. Он предлагает перевести войну в формат партизанского сопротивления, где украинское государство будет иметь преимущество. Это не означает отказ от фронтовых боевых действий, но требует гибкой и устойчивой модели мобилизации. По мнению Луценко, украинская армия должна функционировать по принципу ротации: год службы — год отдыха. Такая система позволит сохранить боеспособность, снизить психологическое давление на военнослужащих и обеспечить долгосрочную устойчивость обороны.
Война, по его словам, уже стала частью украинской реальности. И теперь задача — сделать так, чтобы она не разрушала страну, а наоборот, укрепляла ее способность к сопротивлению. Украина должна стать настолько сильной, чтобы даже в условиях затяжного конфликта сохранять инициативу и диктовать условия.