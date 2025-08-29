Война на десятилетия: украинский военный высказался о вероятности затяжного противостояния с Россией

Луценко подчеркивает, что Россия обладает значительными ресурсами для продолжения боевых действий. Страна-агрессор провела лишь одну ограниченную мобилизацию, но при этом способна финансировать войну без необходимости массово привлекать население. Это говорит о том, что российская экономика, несмотря на санкции и изоляцию, все еще может поддерживать военные усилия. Особую тревогу вызывает, по мнению Луценко, не только текущая ситуация, но и политическая мотивация российской нации.