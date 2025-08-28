При стрельбе в школе в США убиты двое детей, еще 17 ранены - нападавшая использовала оружие с надписями на русском языке
В католической школе Миннеаполиса во время утренней мессы произошла стрельба. Погибли двое детей, еще 17 человек получили ранения. Стрелком оказалась бывшая ученица школы, 23-летняя Робин Вестман, которая покончила с собой на месте. Перед нападением на ютуб-канале, который предположительно связан с Вестман, появились видео с манифестом и оружием с кириллическими надписями, например, «ненависть», «я террорист» и «убэй сэбя». В дневниках и тетрадях — признания в симпатии к массовым убийцам и другие свидетельства ее взглядов.
27 августа в католической школе в Миннеаполисе во время утренней мессы произошла стрельба. Погибли два ребенка восьми и десяти лет. Еще 17 человек получили ранения, в том числе 14 детей в возрасте от 6 до 15 лет и трое прихожан в возрасте около 80 лет.
Полиция сообщила, что стрелком была бывшая ученица школы 23-летняя Робин Вестман. После нападения она застрелилась. С собой у стрелка были винтовка, дробовик и пистолет. Все оружие было приобретено законным образом. «Стрелок подошла к зданию сбоку и начала стрелять из винтовки через окна церкви в сторону детей, сидевших на скамьях во время мессы», — сказал начальник полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара.
Федеральное бюро расследований рассматривает инцидент как акт внутреннего терроризма и возможное преступление на почве ненависти против католиков. Президент США Дональд Трамп распорядился в знак траура приспустить флаг США по всей стране вплоть до 31 августа.
Что известно о стрелке?
Робин Вестман — бывшая ученица этой католической школы. Ее мать, Мэри Грейс Вестман, проработала там же пять лет. В 17 лет Робин подала в суд заявление об изменении своего имени с Роберта на Робин. В документе отмечалось, что г-жа Вестман «идентифицировала себя как женщину и хочет, чтобы ее имя отражало эту идентичность».
Today, we mourn a devastating tragedy in Minneapolis. Two innocent children were murdered, and seventeen more people were wounded during Mass at Annunciation Catholic Church and School.— Billy Prempeh (@BillyPrempeh) August 27, 2025
I pray for the families who are grieving, and for the recovery of every single child and… pic.twitter.com/MfIz2yUI5p
Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что устроившая стрельбу «трансгендер» была «обработана» и поэтому сделала переход в подростковом возрасте. Она призвала Конгресс принять законопроект «О защите невиновности детей», который сделает проведение операций по смене гендерного маркера у несовершеннолетних уголовным преступлением. В ответ мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал не действовать, «исходя из ненависти к кому-либо». Он добавил, что любой, кто использует стрельбу «как повод очернить транс-сообщество или любое другое сообщество, утратил чувство человечности».
Что стрелявшая оставила после себя?
Полиции пока неизвестны мотивы стрелка, но перед нападением Вестман опубликовала «манифест» на YouTube. Канал быстро был удален модераторами платформы «при содействии ФБР и в настоящее время находится под пристальным вниманием следователей». Однако фрагменты из серии роликов быстро распространились по соцсетям.
В частности, в самом «манифесте» частично на кириллице описывается убийство детей, а также есть рисунок святилища католической церкви. Там же есть множество слов и фраз на русском языке. Например, на ее тетрадке с манифестом указано «Улучшить свою жизнь», а на оружейных магазинах — «ненависть», «Водка и РЭБ» [радиоэлектронная борьба], «я террорист». На страницах дневника также есть надписи «убэй сэбя», «кто я?», «когда это закончится?», «помошь мне!», «я не хочу».
r/masskillers deleted this, so I'm uploading it here.— Reddit Lies (@reddit_lies) August 27, 2025
Possible images of the alleged Minneapolis Catholic Shooter's weapons and gear. (4 of 6) pic.twitter.com/NiPSWfwW3d
Также Робин писала о проблемах со здоровьем и желании умереть. «Кажется, у меня проблемы с простатой. Мне так часто приходится ходить в туалет, и меня это достало. Даже если я смогу вылечиться, мне всё равно хочется умереть и убить много людей», — говорилось в дневнике.
В одном из роликов Вестман показаны оружие, патроны и предметы, похожие на взрывные устройства. На частях оружия есть надписи «for the children» («для детей») и «Kill Trump Now» («Убейте Трампа»), а также антисемитские, расистские и гомофобные пометки. На одном из пистолетов она написала имена сразу нескольких известных стрелков: Владислава Рослякова [в 2018 году в политехе в Керчи убил 21 человека], Адама Лэнза, Чарльза Уитмана, Пекка-Эрика Аувинена, Марка Лепина и Джеймса Холмса.
The Minneapolis shooter posted a picture of himself with a demon reflection in the mirror.— Christian Tweets (@JesusSavesUs777) August 27, 2025
Make sure your kids have a relationship with Jesus. Their eternal life is at stake. pic.twitter.com/0haGOIkrTT
Кроме того, американские журналисты нашли во «ВКонтакте» аккаунт, предположительно принадлежащий стрелку, и обратили внимание, что в основном она была подписана на российских рэперов. Издание Astra, изучившее доступные страницы дневника, отмечает: среди любимых музыкальных артистов Вестман указала российских исполнителей GONE.Fludd, Mosquit и IC3PEAK.
По данным источников, на которые ссылаются CNN и другие американские медиа, полицейские проверяют факт связи стрелка с опубликованными материалами.